Loncarich y su hijo fueron encontrados en un alojamiento en Tigre, provincia de Buenos Aires, el 24 de mayo de 2023, por una comisión policial.

Traídos a Mendoza por tierra, ella quedó presa en la cárcel de mujeres por el delito de sustracción de menores y será juzgada en breve. El pequeño, prácticamente de inmediato, reanudó el vínculo con el padre -tal como había dispuesto la Justicia de Familia- y hoy viven juntos.

Madre e hijo no han vuelto a verse.

Felipe Mohammad Loncarich.jpg El hijo de Loncarich fue hallado con el cabello teñido de oscuro, ardid de la madre para que no llamara la atención mientras la Justicia los buscaba.

La investigación judicial a cargo del fiscal Gabriel Blanco sobre la conducta y el derrotero de Loncarich y su hijo durante los 20 días en que la Justicia los buscaba, arrojó las respuestas concretas a las inquietudes planteadas al comienzo de esta nota. El magistrado también quería saber.

Mientras Loncarich estaba en fuga con su hijo y la foto y otros datos del niño se viralizaban a través de la Justicia, la prensa y la organización internacional Missing Children -que busca a chicos perdidos o desaparecidos- para dar con ambos, ella tuvo la valiosísima colaboración del reconocido abogado mendocino y docente de la Facultad de Derecho, Dardo Pérez Hualde (69).

La declaración de Loncarich como acusada

En varios tramos de sus dos declaraciones indagatorias ante el fiscal, fechadas el 12 y 26 de junio de 2023, la mujer detalló que Pérez Hualde -quien la asistía y había representado en otros pleitos judiciales- la ayudó con dinero vía billetera virtual y una cuenta bancaria.

Además, con vivienda en San Martín durante los primeros días de la fuga, luego con el viaje a Buenos Aires y hasta con el alojamiento en Tigre.

Diario UNO conversó este sábado con el abogado Dardo Pérez Hualde, quien dijo: "Tengo prohibido hablar del asunto porque el secreto profesional, del cual no he sido relevado, no me lo permite".

El letrado fue citado en calidad de testigo por el fiscal pero no dio testimonio alguno amparándose en el secreto profesional, del cual su clienta no lo había relevado, condición indispensable para testificar.

El comienzo de la fuga de la madre con su hijo

Las primeras horas de la fuga y últimas en Mendoza, dijo Loncarich, madre e hijo estuvieron en San Martín por iniciativa del abogado.

Primero, en una posada, durante 3 días. "Finca Molino", precisó.

Luego, durante la semana posterior, en una casa alquilada por él y equipada hasta con cámaras de videoseguridad.

Es más: hicieron compras en un súper cercano, dijo. Hasta que ella y el niño viajaron a Buenos Aires. Loncarich declaró que el propio abogado quiso comprar los pasajes en la Terminal del Este, pero que terminó haciéndolo ella.

"Él nos llevó a comprar los pasajes haciéndose pasar por un familiar".

"Él fue a Buenos Aires y tras una reunión con un funcionario de la Oficina de Asistencia a las Víctimas de Delitos, la conclusión fue que era mejor que estuviéramos unos días más allá, con mi hijo".

Loncarich y la plata para mantenerse en fuga

- ¿Cómo se sostuvo económicamente mientras estuvo en San Martín y luego en Buenos Aires? -preguntó el fiscal Blanco.

- Dardo Pérez Hualde me enviaba dinero por Mercado Pago o transferencias a la tarjeta de débito que yo tenía en el Banco Supervielle -contestó Loncarich.

El chip de celular que compró la secretaria del abogado

Los contactos telefónicos de la mujer en fuga también involucraron al letrado e incluso a una empleada de su estudio jurídico, situado en Ciudad.

La mujer declaró en la fiscalía como testigo el 24 de julio de 2023 y dijo que Dardo Pérez Hualde mandó comprar un chip que ella adquirió -dando su propio número de DNI-, que luego colocó en un celular, que es propiedad del estudio jurídico pero que ella nunca utilizó. A esa altura, Loncarich estaba en fuga.

El análisis de las comunicaciones realizadas con esa línea dieron cuenta de largas conversaciones con Carolina. Muchas, en las horas previas a la detención. Ese informe está incorporado en el expediente.

Pastillas secuestradas a Loncarich y una receta médica

"Dardo (Pérez Hualde) estaba al tanto absolutamente de todo lo que hacíamos".

"Estando en Tigre en la posada donde nos separamos con mi hijo, él (Dardo Pérez Hualde) fue, conversamos e incluso vio a mi hijo"

Loncarich también declaró que el reconocido abogado consiguió recetas firmadas por un especialista en salud mental que en Tigre fueron utilizadas para comprar gran cantidad de medicación para ella.

El 24 de mayo de 2023, durante el operativo de detención en el alojamiento en Tigre, la Policía incautó, entre otras pruebas, una cantidad extraordinaria de pastillas de antidepresivos, antipsicóticos y ansiolíticos, entre otros, distribuidos en cajas, pastilleros y a granel.

Loncarich-Medicación incautada.jpeg Parte de la medicación psiquiátrica incautada a Loncarich en Tigre cuando fue detenida en 2023.

La mujer dijo que tener en su poder tantas pastillas fue sugerido por el abogado para que no le faltara medicación en caso de que la fuga se extendiera en el tiempo o por si faltaban recursos económicos para sostenerla.