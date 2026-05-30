Tres activistas del cannabis buscan revertir una condena por contrabandear 300.000 dólares en semillas

paso cristo redentor paso a chile roque carranza horcones 2.jpg El millonario hallazgo de cannabis se produjo en el complejo Horcones.

El juicio y la condena

El trío de chilenos fueron juzgados y condenados en junio del año pasado. Recibieron la misma pena: 4 años y 9 meses de prisión por contrabando de estupefacientes. También se ordenó el decomiso de la camioneta Land Rover en la que circulaban esa noche.

La abogada defensora, María Elena Quintero, presentó un recurso de casación intentando revertir la sentencia. Entre los argumentos, planteó que los trasandinos son activistas de cannabis con recetas médicas que les permitían ser consumidores y que esas semillas son consideradas "de colección" en Chile por lo que no están penalizadas, desconociendo que en Argentina la legislación es distinta. Incluso se alegó que Fernando Fuentes es referente espiritual de la comunidad indígena diaguita en Chile por lo que en su cosmovisión estaba transportando "medicina ancestral".

Sin embargo, los camaristas Daniel Petrone, Carlos Mahiques y Javier Carbajo confirmaron la sentencia condenatoria en todas sus partes. Principalmente, tuvieron en cuenta los contrabandistas sabían que estaban comiendo un delito ya que intentaron ocultar el millonario cargamento de semillas ante las autoridades de la Aduana.

daniel hermosilla cannabis

En un análisis que se realizó sobre el teléfono celular de los sospechosos también se encontraron conversaciones donde hacían referencia a comercializar la semillas de cannabis mediante encomiendas ocultas en libros con destinos como Mendoza, Córdoba, Rosario, Neuquén y Buenos Aires.

Incluso, la Cámara Federal de Casación sostuvo que el trío de activistas habían participado en distintas ferias y congresos donde justamente se debaten temas respecto a las prohibiciones respecto a la marihuana, por lo que debían estar al tanto de la ilegalidad de lo que estaban haciendo.

Según comentaron fuentes judiciales, ante el revés judicial la defensa insistirá en su postura ante la Corte Nacional mediante un recurso extraordinario federal. Más allá de eso, a los activistas de cannabis les quedan pocos meses para cumplir la totalidad de la condena que recibieron. Gran parte de la pena la pasaron en prisión domiciliaria, incluso brindando clases virtuales a distintos organismos como la Universidad Nacional de Cuyo.