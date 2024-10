Cúneo Libarona: "La falsa denuncia de violencia género será castigada en el nuevo Código Penal"

Mariano Cúneo Libarona El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, llegó este viernes a Mendoza. Foto: Nicolás Rios

La entrevista con el ministro Cúneo Libarona

-La última vez que viniste a Mendoza decías que había aumentado el narcotráfico en Mendoza. ¿Qué análisis hacés hoy?

-Eso me informaron, así como que ha aumentado el contrabando y la explotación laboral. Son temas que nos ocuparemos en conjunto con la ministra Mercedes Rus y, por supuesto, el gobernador, con el objetivo de reducirlos. Mi tarea en el ámbito federal es proporcionarles las herramientas fundamentales del sistema acusatorio para que esos excelentes jueces y fiscales que tienen en esta provincia avancen en la lucha contra el delito, de modo que quienes cometan infracciones sean castigados, se termine con la impunidad y la gente pueda vivir en paz, armonía y seguridad. Es fundamental que puedan caminar tranquilos por las calles, sin tener que enfrentar la oscuridad, el miedo, los robos, etcétera.

-¿Cuál es el balance de estos casi 10 meses de gestión?

-Hemos realizado avances muy grandes. Tal vez la Justicia no sea el tema de agenda en la actualidad, ya que se priorizan la economía, la seguridad y otros factores. Sin embargo, hemos implementado el nuevo código procesal en medio país, así como leyes sobre régimen penal juvenil, juicio por jurados y ley de juicio en ausencia. Además, estamos trabajando en el código penal y en la oralidad civil y comercial. Hemos logrado un gran orden en el ministerio, mejorando los servicios de la Inspección General de Justicia, de los mediadores y del registro de propiedad inmueble, que estaban completamente abandonados. En el ámbito de Derechos Humanos, hemos cambiado nuestra política criminal y hemos establecido importantes batallas culturales.

-¿Y sobre las cuestions de género?

-Basta del libertinaje de género. Estas son luchas que estamos realizando con firmeza, enfrentándonos a grandes estructuras de años de corrupción y prácticas irregulares. Estamos atacando con toda nuestra energía. Hemos reducido el personal necesario, eliminando a muchos que no trabajaban y hemos reestructurado el ministerio. No es cierto lo que se informa sobre una reducción del 17%; en mis cuentas, la reducción alcanza el 22%. Hemos reorganizado distintas áreas y distribuido el personal de manera más eficiente. Para que tenga una idea el lector, ministros anteriores contaban con 16 asesores; yo, en cambio, tengo solo 4. Nos hemos reducido y entre los cuatro nos dividimos las tareas para cumplir con el trabajo, lo que implica un esfuerzo tremendo.

-Y también han eliminado a los intermediarios en la venta de autos y de inmuebles.

-Basta de intermediarios, basta de gastos sin sentido, a cuidar la plata del argentino, a facilitarle la vida al argentino, a que tenga menos trámites, más sencillos. Y seguimos con el tema registros, hemos facilitado mucho los trámites de reincidencia, de dominio de inmuebles, hemos ordenado mucho en materia de conciliaciones, tanto laborales como de conflictos sociales, hemos ordenado un montón, las estadísticas son tremendas.

-¿La baja de la imputabilidad es una política de Estado de Milei?

-Es un cambio decisivo que sostiene el presidente Milei. Un chico de 14 años en 1980 no es el mismo chico de 14 años de hoy. Esto incluye el estudio del cerebro, que muestra su capacidad de comprensión de la criminalidad del acto y cómo dirige sus acciones. Actúa con dolo, sabe lo que hace y comete un delito. ¿Cómo le explicás a un padre que perdió a su hijo que ese chico recuperó su libertad en un breve lapso? ¿Cómo le explicás a la gente que un menor va a la Policía y dice: "Usted no me importa, mañana estaré de nuevo en la cárcel; soy inimputable, ya sé que no iré a la cárcel"? ¿Cómo le explicas a una chica que fue abusada que el menor que abusó de ella estuvo un breve tiempo en la cárcel y ahora volvió a casa, viviendo al lado de su casa? Entonces, acá se acabó la joda. Vamos a reprimir al delincuente y a castigarlo.

Mariano Cúneo Libarona, Ministro de Justicia (24).jpeg Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

-Hablaste de readecuar la cárcel de Ezeiza para alojar menores de edad. ¿Cómo se debería hacer en Mendoza?

-Hay un plan de presupuesto general que va desde personal a los establecimientos, mucho con ayuda de una provincia de lujo como es Mendoza, que realmente es otro nivel en general y tiene profesionales de primera línea. Se puede hacer. Estamos hablando de menores; no todos los menores van a prisión. Yo he propuesto un montón de temas alternativos, pero es necesario que el menor tenga esto: trabajo, talleres, profesión, y el día de mañana herramientas para salir a la calle y poder enfrentar su vida.

En segundo lugar, educación. Sin educación no sos nada en la vida. Y con Espartanos hemos tenido mucho diálogo para meter deporte. El deporte cura, el deporte sana; la experiencia que me ha referido la gente de Espartanos en materia de estadísticas es increíble. Entonces, vamos en ese sendero. Necesito que se termine de definir la ley, que salga, y yo después me ocuparía de que esto funcione.

-Sobre el nuevo código penal, ¿cuáles son las necesidades que viene a corregir?

-Estoy con un código bastante más duro que protege a la familia, núcleo central de nuestra vida y la sociedad, y que castiga mucho más los delitos, incluyendo nuevos delitos, ciberdelitos y muchos agravantes.

En política criminal, establezco los delitos graves contra los mayores y contra los menores y las personas vulnerables. Mujer y hombre tienen igualdad. Realmente comprende un catálogo normativo mucho más amplio que el de los últimos tres años de un proyecto anterior que ya quedó en desuso. Esto lo ordena muchísimo y crea nuevas figuras para los ciberdelitos.

Te doy un ejemplo: ¿cómo puede ser que un robo tuviera una pena de hasta hace seis años? Te roban la billetera y la reponés, consiguiendo los documentos y el dinero que te sacaron, y la pena es de seis años. Si se mete un tipo en la casa, son tres años. Es inaceptable. A mí me roban la billetera y la recupero, pero me atacan el honor de una manera infame, cometen injurias y calumnias y tienen una pena de multa. Para mí, mi honor vale mucho más que la billetera. Entonces, incremento los delitos contra el honor. Desobedecer a un juez o a un funcionario tiene una pena de dos años de prisión, es gravísimo.

-Las falsas denuncias en delitos de violencia de género, ¿están contempladas?

-La denuncia mentirosa en materia de género va a ser un agravante. Y si esa denuncia de género produjo perjuicios en las relaciones intrafamiliares, por ejemplo, que el padre no pudo contactar a sus hijos menores y se rompió la familia con una denuncia mentirosa, será otro agravante más. ¿Sabés qué pena tenía? Hasta dos, tres años de prisión. Le fuiste a mentir al juez. Es gravísimo. Gastaste recursos durante tres, cuatro años.

Puesto en un ejemplo sencillo: una persona va y denuncia un caso de género. Pero después le encuentran en el celular un montón de mensajes que demuestran que fue un acto voluntario. Una persona dice: "no, me violaron", y luego aparecen cámaras en la calle que muestran que entraron a besarse con los dos tipos. O sea, es una falsedad. Y esa falsedad destroza vidas. Ustedes tienen en la provincia, muchísimas personas presas por violencia de género. Y eso destroza familias. He visto gente que se ha suicidado, he visto gente que no sale a la calle porque lo denunciaron, y he visto familias destruidas por falsas denuncias de género.

De la misma manera que hay que aplicar el máximo rigor en los casos reales de género. Una violación es algo inaceptable. Y creo algunas figuras nuevas en materia de violación que tomo de España y he estudiado que les va a gustar.

-Aumentar las penas, ¿es una visión que ustedes tienen para combatir el delito?

-Sí, siempre que sea proporcional en base a la conducta cometida. No es lo mismo un hurto que un robo. En el robo lo divido. No es lo mismo el delito de robo con fuerza en las cosas, por ejemplo rompí un vidrio, o con violencia a la persona. Le pegué una trompada y lo dejé en el piso. En el código actual tiene la misma pena. Yo las divido. Entonces, indudablemente, nosotros lo que queremos es que con la pena se haga justicia. La pena es un instrumento de justicia y no hay uno nada mejor que la pena.