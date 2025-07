Archivaron la denuncia penal de Bodega Galán contra Guillermo García por falta de delito

La denuncia, que fue presentada en 2022 por la empresa Antonio González S.A. (comercialmente conocida como Bodega Galán), aseguraba que habían hecho entrega de 11 pagarés a García como garantía de contratos ya cumplidos, y que este intentaba ejecutarlos de manera indebida.

No obstante, tras el análisis de la documentación presentada, la Fiscalía determinó que los hechos denunciados no sólo no se acreditaron sino que la conducta atribuida no constituye delito penal. Estos pagarés se encuentran en proceso de ejecución judicial, por lo que se trata de una controversia de índole comercial, según reza el comunicado.

Guillermo García, ex titular del INV. Guillermo García.

En ese sentido, Carlos Aguinaga, abogado defensor de Guillermo García, sostuvo que “obra en autos un reconocimiento de deuda por parte de los denunciantes, correspondiente a los contratos que falsamente afirman haber cumplido en su totalidad. La contundencia de dicha prueba fue determinante en el caso. De ninguna manera puede interpretarse que los contratos hayan sido íntegramente cumplidos por Bodega Galán cuando existe un reconocimiento expreso de deuda por 8.547.388 litros de vino”.

En tanto, cabe destacar que Guillermo García nunca fue imputado durante el proceso.

Guillermo García y los 11 pagarés con Bodega Galán

El comienzo de esta historia data del año 2019, cuando Bodega Galán, que funciona en el departamento San Martín, firmó contratos de compra y venta de vinos con la empresa Iberte, de la cual Guillermo García es el apoderado.

La operación comercial entre Bodega Galán e Iberte SRO por 5 millones de litros de vino cosecha 2019 quedó formalizada y, como garantía de cumplimiento, Guillermo García recibió, de acuerdo a la investigación judicial, 11 pagarés a su nombre.

García podía ejecutarlos en caso de incumplimiento pero también quedaba en condición de destruirlos o devolverlos al emisor en caso de cobrar las sumas pactadas y escritas en cada documento comercial.

Cuando se presentó en la Fiscalía de San Martín-La Colonia, Bodega Galán, en su rol de querellante, denunció que Guillermo García trató de cobrar dos veces -mediante acciones legales- algunos de los pagarés que ya había cobrado de acuerdo a lo pactado previamente.

Las acciones judiciales referidas indican que en 2022 Guillermo García presentó dos de los pagarés en cuestión para gestionar la ejecución de los mismos. Esto quedó radicado en el proceso caratulado “ García, Guillermo Daniel c/ Antonio González SA p/monitorio".

En definitiva, según informó el Ministerio Público este martes, no se encontraron pruebas suficientes para formular una acusación penal, por lo que la causa fue desestimada en su totalidad.