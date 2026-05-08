Imputaron a Demian Reidel por los gastos con tarjetas corporativas en Nucleoeléctrica

Demian Reidel.jpg Demian Reidel es investigado por presuntos gastos irregulares realizados con tarjetas corporativas de Nucleoeléctrica.

Los datos surgieron de un anexo incluido en el informe de gestión presentado ante la Cámara de Diputados por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, donde se detallaron movimientos realizados con cuentas corporativas de Nucleoeléctrica.

Qué gastos quedaron bajo investigación judicial

Entre los consumos mencionados en la denuncia figuran compras en free shops, hoteles, restaurantes, tiendas de ropa, servicios de playa y adelantos de efectivo realizados en distintos países.

De acuerdo con la presentación judicial, también se detectaron extracciones de efectivo por más de $56 millones y operaciones en más de 20 países.

La denuncia sostiene que alrededor de 100 funcionarios de Nucleoeléctrica tenían acceso a tarjetas corporativas, aunque la documentación difundida no individualiza qué consumos correspondieron a cada usuario.

Tras conocerse el caso, Reidel negó haber realizado gastos personales con fondos de la empresa estatal. En un mensaje publicado en la red social X, aseguró que sus resúmenes “no muestran ningún gasto personal” y pidió que “se investigue hasta el último peso”.