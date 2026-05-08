Imputaron a Demian Reidel por los gastos con tarjetas corporativas en Nucleoeléctrica

La Justicia federal imputó a Demian Reidel en una causa que investiga presuntos gastos irregulares realizados con tarjetas corporativas de Nucleoeléctrica Argentina SA durante el período en que estuvo al frente de la empresa estatal.
La imputación fue impulsada por el fiscal federal Ramiro González, en una causa que quedó a cargo del juez Daniel Rafecas. El expediente se originó tras una denuncia presentada por el diputado nacional Esteban Paulón.
La investigación apunta a consumos por más de 313.000 dólares registrados entre marzo de 2025 y febrero de 2026. Según la denuncia, parte de esos gastos no tendrían relación con actividades oficiales de la compañía estatal.
Los datos surgieron de un anexo incluido en el informe de gestión presentado ante la Cámara de Diputados por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, donde se detallaron movimientos realizados con cuentas corporativas de Nucleoeléctrica.
Qué gastos quedaron bajo investigación judicial
Entre los consumos mencionados en la denuncia figuran compras en free shops, hoteles, restaurantes, tiendas de ropa, servicios de playa y adelantos de efectivo realizados en distintos países.
De acuerdo con la presentación judicial, también se detectaron extracciones de efectivo por más de $56 millones y operaciones en más de 20 países.
La denuncia sostiene que alrededor de 100 funcionarios de Nucleoeléctrica tenían acceso a tarjetas corporativas, aunque la documentación difundida no individualiza qué consumos correspondieron a cada usuario.
Tras conocerse el caso, Reidel negó haber realizado gastos personales con fondos de la empresa estatal. En un mensaje publicado en la red social X, aseguró que sus resúmenes “no muestran ningún gasto personal” y pidió que “se investigue hasta el último peso”.