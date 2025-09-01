Inicio Policiales Casino
El robo de una fortuna a un casino, los empleados sospechados y una causa que quedó en la nada

Este viernes se dictó el sobreseimiento de los 5 sospechosos de cometer el millonario robo al casino que, actualizado al día de hoy, fue de aproximadamente $250 millones

Por Sebastián Salas [email protected]
A mediados de 2017 se dispuso el cierre definitivo de un casino ubicado en Tupungato. Días antes de eso, desaparecieron aproximadamente $3 millones del tesoro de esa entidad -aproximadamente $250 millones actualizados al día de hoy-. Se inició una causa por el robo que apuntó contra 5 personas que trabajaban en el lugar, pero todo terminó en la nada y este viernes se le puso punto final.

Desde que se detectó el faltante de esa importante suma de dinero en las arcas del casino de Tupungato, una mañana de marzo de 2017, se inició una investigación bajo el delito de peculado. Quienes quedaron en la mira fueron el tesorero de la sucursal, dos empleados administrativos, dos guardias de seguridad privada y un policía que cumplía servicios extraordinarios.

Meses después, el quinteto de sospechosos de haber cometido el robo recuperó la libertad, pero la causa continuó en investigación. Pasaron los días, pasaron los meses, pasaron los años y el expediente nunca fue elevado a juicio.

Este viernes se realizó una audiencia donde el juez Fernando Ugarte dictó el sobreseimiento de los sospechosos por el robo, debido a falta de acusación fiscal por duda insuperable. Se tuvo en cuenta que no hubo perjuicio al estado ya que una aseguradora respondió al casino por el faltante del dinero.

Fuentes judiciales detallaron que también fue clave que la parte querellante no se presentó en las últimas audiencias del expediente y que el plazo de la investigación, que llevaba más de 8 años sin llegar a buen puerto.

El robo al casino de Tupungato

El casino, ubicado sobre calle Belgrano al 727, de domingo a jueves cierra sus puertas al público a las 4. Luego retoma la atención a las 10. Esa madrugada del 29 de marzo de 2017 transcurrió todo con normalidad. Una vez cerrado el local, los cajeros se retiran e ingresa personal de limpieza, maestranza y administrativos. El robo se descubrió a las 9.45, cuando el contador del casino llegó y notó la falta de los aproximadamente $3.002.800.

Lo primero que observaron los investigadores del caso fueron las grabaciones de las cámaras de seguridad del casino. Coincidentemente, minutos después de las 4 no se encontró registro alguno de video.

Una vez que el casino cerró su puerta principal, el personal que entra y sale lo hace a través de un pequeño ingreso lateral. Esa abertura está custodiada por un efectivo de la policía que cumplía servicios extraordinarios de 21 a 9 y un guardia de seguridad privada. Otro de los factores que llevó a sospechar en los empleados es que se sabía que 3 semanas después el casino iba a dejar de funcionar en Tupungato.

