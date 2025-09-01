El robo de una fortuna a un casino, los empleados sospechados y una causa que quedó en la nada

Polo Judicial.jpg La investigación por el robo al casino de Tupungato quedó en la nada.

Este viernes se realizó una audiencia donde el juez Fernando Ugarte dictó el sobreseimiento de los sospechosos por el robo, debido a falta de acusación fiscal por duda insuperable. Se tuvo en cuenta que no hubo perjuicio al estado ya que una aseguradora respondió al casino por el faltante del dinero.

Fuentes judiciales detallaron que también fue clave que la parte querellante no se presentó en las últimas audiencias del expediente y que el plazo de la investigación, que llevaba más de 8 años sin llegar a buen puerto.

El robo al casino de Tupungato

El casino, ubicado sobre calle Belgrano al 727, de domingo a jueves cierra sus puertas al público a las 4. Luego retoma la atención a las 10. Esa madrugada del 29 de marzo de 2017 transcurrió todo con normalidad. Una vez cerrado el local, los cajeros se retiran e ingresa personal de limpieza, maestranza y administrativos. El robo se descubrió a las 9.45, cuando el contador del casino llegó y notó la falta de los aproximadamente $3.002.800.

casino tupungato El casino de Tupungato cerró días después del millonario robo. Foto de archivo.

Lo primero que observaron los investigadores del caso fueron las grabaciones de las cámaras de seguridad del casino. Coincidentemente, minutos después de las 4 no se encontró registro alguno de video.

Una vez que el casino cerró su puerta principal, el personal que entra y sale lo hace a través de un pequeño ingreso lateral. Esa abertura está custodiada por un efectivo de la policía que cumplía servicios extraordinarios de 21 a 9 y un guardia de seguridad privada. Otro de los factores que llevó a sospechar en los empleados es que se sabía que 3 semanas después el casino iba a dejar de funcionar en Tupungato.