Posible femicidio: una joven de 18 años fue asesinada a puñaladas cuando volvía de un boliche

Crimen joven víctima La joven asesinada a la salida de un boliche, en Tandil, que fue atacada por un hombre de nacionalidad paraguaya Foto gentileza frenteacano.com.ar/

La joven cayó pesadamente al piso y tras sangrar por la gravedad de herida murió en el lugar del ataque. Una ambulancia del SAME y efectivos policiales que fueron alertados a través del teléfono de emergencias llegaron en pocos minutos, pero nada pudieron hacer.

Tras una rápida investigación utilizando las imágenes de las cámaras de seguridad, un joven de 24 año, identificado como Wilson Sánchez, fue detenido por la policía acusado por el crimen, quedando a disposición de la UFI N° 12 de Tandil a cargo del fiscal Damián Borean.

El autor del homicidio fue identificado gracias a las imágenes de las cámaras del Centro de Monitoreo que permitieron ubicarlo en una vivienda de la calle Alem al 1300, pocas horas después del crimen luego de huir corriendo tras el ataque a la joven.

El detenido es un hombre de nacionalidad paraguaya, mientras que en medio de un rastrillaje por la zona, fue hallado un cuchillo tipo Tramontina con manchas de sangre a orillas de una acequia, en la calle Uriburi al 700.

En las últimas horas se conocieron los resultados de la necropsia realizada en la Morgue Judicial de Azul. El informe indicaba que la joven murió al sufrir un shock hipovolémico agudo al recibir un cuchillazo en el cuello que afectó la arteria carótida y parcialmente la tráquea.

La justicia bonaerense no descarta la causa pueda modificarse a "Femicidio" durante el proceso investigativo, ya que hasta el momento está caratulada como "Homicidio", teniendo en cuenta que la hipótesis del robo quedó descartada, reforzando la idea de un ataque irracional contra Milagros Quenaipe.

El medio El Eco de Tandil indicaba que que se espera que en las próximas horas el agresor sea trasladado hasta la fiscalía para su declaración indagatoria.

En tanto, los familiares, amigos y vecinos de la joven asesinada en Tandil se expresaron en las últimas horas en las redes sociales con muestras de dolor y reclamando justicia la joven asesinada, cuyos restos fueron sepultados este lunes por la tarde en el Cementerio Municipal de Tandil.