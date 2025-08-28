Indignación: una catequista fue detenida por golpear salvajemente a su hijo de 8 años

El aberrante castigo no terminaba ahí, ya que en ocasiones el menor perdía el control del esfinter y la catequista lo obligaba a comer su propia materia fecal.

Tras la denuncia ante las autoridades, la mujer de 33 años quedó detenida en una comisaría y la fiscalía interveniente la imputó por “lesiones leves calificadas por el vínculo y amenazas”. Según fuentes de la investigación, es probable que la mujer permanezca en prisión al menos 15 días más hasta tanto concluyan las pericias y toma de testimonios.

El tío del menor también habló con las autoridades y contó que el día anterior a presentar la denuncia, había llegado a su casa que comparte con su hermana y su hijo, y encontró a su sobrino muy afectado y llorando. Al preguntarse qué le ocurría, el niño le comentó que su mamá había salido de la casa para ir a la iglesia cercana a la vivienda pero que antes lo había golpeado con un palo de escoba y lorando le pidió que lo ayudara.

Una vez que intervino la Justicia de Menores, el niño fue examinado por personal médico, de acuerdo al diagnóstico, el menor presentaba signos de golpes con un cinturón o correa en distintas partes del cuerpo, principalmente la espalda y los brazos.

Catequista castigo mujer El propio hermano de la mujer la denunció por los castigos al niño: una catequista fue detenida por golpear salvajemente a su hijo de 8 años Foto gentileza ellitoral.com.ar

En medio de la investigación, el tío del menor, indagado por la Justcia, relató que las escenas de maltrato era habitual y que su sobrino era constantemente sometido a golpizas y maltratos por parte de su madre. Cansado de la situación, el hombre comentó que decidió grabar con su celular esos momentos, que le sirvieron a la justicia como prueba de la grave situación que padecía el menor.

El caso quedó a cargo de la fiscal Mariela Judith Díaz, integrante de la Unidad Fiscal de Género y Violencia Intrafamiliar para la Circunscripción Capital de Santiago del Estero, que definirá la situación de la mujer una vez que se complete la etapa investigativa.