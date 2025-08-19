El cuerpo de una mujer de 68 años fue encontrado en un aljibe y su cuidadora fue detenida

Efectivos policiales de una comisaría cercana en pocos minutos llegaron a la propiedad y comenzaron un rastrillaje. Aunque en un primer momento no lograron hallar algún elemento o situación sospechosa, al revisar el aljibe encontraron el cuerpo de Mirta Córdoba a cuatro metros de profundidad, sin signos vitales.

Bomberos del cuartel local trabajaron intensamente para poder rescatar el cuerpo de la mujer asesinada, ante la sorpresa de los vecinos que lograban entender lo ocurrido.

La médica del hospital local, Angélica Fernández Longoni, confirmó el fallecimiento de la mujer, mientras que la fiscal de Género en turno, Fernanda Abraam, ordenó la intervención del Gabinete Científico del Poder Judicial de Resistencia y de los peritos del Cuerpo Médico Forense para avanzar con la investigación.

Homicidio mujer comisaría El cuerpo de una mujer de 68 años fue encontrado en un aljibe, a cuatro metros de profundidad, y su cuidadora fue detenida

Como parte de las pericias, fue demorada una mujer de 40 años, domiciliada en quinta V, que se desempeñaba como cuidadora de la víctima y se encontraba en la casa al momento de la inspección. Esa persona fue trasladada a una comisaría de Presidencia de la Plaza y quedó a disposición de la fiscalía que interviene en el conmocionante hecho.

La causa fue caratulada como supuesto homicidio, mientras que las autoridades judiciales continúan con las pericias para lograr esclarecer las circunstancias que rodean el lamentable suceso.