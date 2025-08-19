Además, esta película que está escrita por Faruk Ozerten y dirigida por Ozan Açiktan, logrará sacarte más de una sonrisa con un buen aporte de comedia.

El estreno de esta película turca en la plataforma de Netflix fue a mediados de junio de 2020 y la rompe durante 1 hora y 30 minutos, que es lo que dura.

netflix-tren-a-mi-destino-pelicula La actriz Dilan Çiçek Deniz interpreta a Leyla en esta película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Tren a mi destino

Esta encantadora película de Netflix tiene como protagonistas a Leyla (Dilan Çiçek Deniz) y Martin Akdülger (Ali). Ellos no se conocen y coinciden en un tren que viaja rumbo a la ciudad turca de Esmirna. Cuando forman un vínculo especial a bordo del tren, se dan cuenta de que tienen mucho en común, a partir de sus pasados románticos, tormentosos y muy turbulentos.

netflix-pelicula-tren-a-mi-destino Tren a mi destino es un drama romántico que está entre las películas más vistas de Netflix en esos géneros.

Reparto de Tren a mi destino, película de Netflix

Metin Akdülger (Ali)

Dilan Çiçek Deniz (Leyla)

Tevfik Kartal (conductor)

Fatma Filiz Sencan (empleado de peaje)

Ömür Kayakrlmaz (taxista)

Tráiler de Tren a mi destino, película de Netflix

