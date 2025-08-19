La actriz Dilan Çiçek Deniz arrasa con su papel de Leyla en esta recomendada película de Netflix.

La actriz Dilan Çiçek Deniz arrasa con su papel de Leyla en esta recomendada película de Netflix.

La plataforma de Netflix, entre los géneros más buscados por los usuarios de todo el mundo, resalta con la película Tren a mi destino, un drama romántico que brilla más que nunca entre todas las series y películas del catálogo.

Aclamada por la crítica a partir de una historia que se entrega del todo al amor puro y sincero, está película turca de 2020 es muy recomendada por los usuarios que tuvieron la oportunidad de verla.

La entrega de Netflix está interpretada por Dilan Çiçek Deniz y Martin Akdülger, y es especial para comenzar la semana con una trama que tiene interesantes pasajes dramáticos y románticos.

Además, esta película que está escrita por Faruk Ozerten y dirigida por Ozan Açiktan, logrará sacarte más de una sonrisa con un buen aporte de comedia.

El estreno de esta película turca en la plataforma de Netflix fue a mediados de junio de 2020 y la rompe durante 1 hora y 30 minutos, que es lo que dura.

netflix-tren-a-mi-destino-pelicula
La actriz Dilan Çiçek Deniz interpreta a Leyla en esta película de Netflix.

La actriz Dilan Çiçek Deniz interpreta a Leyla en esta película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Tren a mi destino

Esta encantadora película de Netflix tiene como protagonistas a Leyla (Dilan Çiçek Deniz) y Martin Akdülger (Ali). Ellos no se conocen y coinciden en un tren que viaja rumbo a la ciudad turca de Esmirna. Cuando forman un vínculo especial a bordo del tren, se dan cuenta de que tienen mucho en común, a partir de sus pasados románticos, tormentosos y muy turbulentos.

netflix-pelicula-tren-a-mi-destino
Tren a mi destino es un drama romántico que está entre las películas más vistas de Netflix en esos géneros.

Tren a mi destino es un drama romántico que está entre las películas más vistas de Netflix en esos géneros.

Reparto de Tren a mi destino, película de Netflix

  • Metin Akdülger (Ali)
  • Dilan Çiçek Deniz (Leyla)
  • Tevfik Kartal (conductor)
  • Fatma Filiz Sencan (empleado de peaje)
  • Ömür Kayakrlmaz (taxista)

Tráiler de Tren a mi destino, película de Netflix

Embed - Tren a mi Destino - Trailer Subtitulado en Español l Netflix

Dónde ver la película Tren a mi destino, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Tren a mi destino se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película One-way to tomorrow se puede ver en Netflix.
  • España: la película Tren a mi destino se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

Te puede interesar