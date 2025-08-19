 La serie polaca de 8 capítulos que arrasa en Netflix: es muy subida de tono

Ahora queda a criterio de cada uno qué es lo que hace más atractiva a esta serie, ya que cuenta con dos detalles que son tendencia e irresistibles para los suscriptores de Netflix. Estamos hablando de una oferta sumamente corta, que consta de tan solo 8 capítulos, pero también que ha sido sumamente aclamada por un relato donde lo subido de tono se lleva todos los aplausos.

Netflix decidió incorporar a esta serie a su catálogo de series y películas a finales del 2022, y desde entonces ha sido considerada una de las mejores ofertas subidas de tono de toda la plataforma.

De qué trata la serie Secretos de familia, de Netflix

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie subida de tono de 8 capítulos, Secretos de familia centra su historia en: "El día de la boda de una pareja amenaza con convertirse en desastre a medida que comienzan a desentrañar una red de secretos y mentiras que conecta a sus dos familias".

La serie polaca tiene todo lo que los suscriptores buscan dentro del catálogo de Netflix, es por eso que arrasa en visitas.

secretos de familia 12 Esta serie de Netflix tiene apenas 8 capítulos

Reparto de la serie Secretos de familia, de Netflix