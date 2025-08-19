 La serie polaca de 8 capítulos que arrasa en Netflix: es muy subida de tono

Netflix cuenta con un despliegue de series y películas en el catálogo, para todos los gustos. Una serie se está robando la mirada del mundo entero con un relato tan subido de tono, que nada se le compara, y este drama romántico tiene solo 8 capítulos: Secretos de familia.

Una vez más una producción polaca está arrasando entre tanto título en el catálogo de series y películas de Netflix, pero se trata de una oferta diferente a todo lo que llega del país, porque no es ningún drama sombrío. Esta serie logra complementar a la perfección géneros como el drama, humor negro y hasta el romanticismo, con el atractivo innegable, de ser subida de tono.

secretos de familia 3
La serie polaca es una de las mejores ofertas de Netflix

Desde hace ya poco más de 3 años, esta serie se ha mantenido vigente en Netflix por su relato original de punta a punta, algo que no todas las series y películas del catálogo cumplen con su historia. La oferta cuenta con excelentes valoraciones por parte de los suscriptores, lo que llevó a que durante mucho tiempo sea una oferta muy recomendada en la plataforma, especialmente entre los dramas.

Ahora queda a criterio de cada uno qué es lo que hace más atractiva a esta serie, ya que cuenta con dos detalles que son tendencia e irresistibles para los suscriptores de Netflix. Estamos hablando de una oferta sumamente corta, que consta de tan solo 8 capítulos, pero también que ha sido sumamente aclamada por un relato donde lo subido de tono se lleva todos los aplausos.

Netflix decidió incorporar a esta serie a su catálogo de series y películas a finales del 2022, y desde entonces ha sido considerada una de las mejores ofertas subidas de tono de toda la plataforma.

De qué trata la serie Secretos de familia, de Netflix

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie subida de tono de 8 capítulos, Secretos de familia centra su historia en: "El día de la boda de una pareja amenaza con convertirse en desastre a medida que comienzan a desentrañar una red de secretos y mentiras que conecta a sus dos familias".

La serie polaca tiene todo lo que los suscriptores buscan dentro del catálogo de Netflix, es por eso que arrasa en visitas.

secretos de familia 12
Esta serie de Netflix tiene apenas 8 cap&iacute;tulos

Reparto de la serie Secretos de familia, de Netflix

  • Eliza Rycembel as Katarzyna "Kaka" Bilska
  • Izabela Kuna as Magorzata Bilska
  • Magorzata Mikoajczak as Alicja Bilska
  • Piotr Pacek as Pawe Drzewiecki
  • Bartosz Gelner as Jan Jaworowicz
  • Edyta Olszówka as Dorota Jaworowicz
  • Pawe Delg as Emil Jaworowicz
  • Adrian Zaremba as Robert

