Los 5 mejores perfumes de mujer que huelen a limpio, no saturan el olfato y duran todo el día en la piel

Es un clásico floral que evoca la frescura y la limpieza de la ropa recién lavada. Es una fragancia atemporal, elegante y brillante.

Notas de salida: aldehídos, limón y durazno.

Notas de corazón: jacinto, clavel, lirio de los valles, rosa, lila, jazmín, iris y violeta.

Notas de fondo: musgo de roble, vetiver, cedro, sándalo, ámbar, benjuí, miel y haba tonka.

Acqua di Parma Colonia

Estamos ante un perfume cítrico y refrescante, con un espíritu mediterráneo y un toque de elegancia tradicional. Es ligero y sofisticado. No es exclusivo de mujeres, ya que se trata de una loción unisex.

Notas de salida: cítricos de Sicilia (limón, naranja dulce), bergamota de Calabria y naranja amarga.

Notas de corazón: lavanda, rosa de Bulgaria, verbena y romero.

Notas de fondo: vetiver, sándalo y pachulí.

perfumes fragancia mujer Conocé cuáles son las fragancias ideales para sentirte fresca todo el día.

Prada Infusion de Gingembre

Se trata de un perfume fresco y especiado que captura la alegría y la vitalidad del jengibre. Con un carácter limpio y chispeante. Es una fragancia moderna y vibrante.

Notas de salida: mandarina verde y aldehídos.

Notas de corazón: jengibre.

Notas de fondo: vetiver y almizcle.

Dolce & Gabbana Light Blue

Otra alternativa para la mujer con energías que desea llevar un aroma a limpio todo el día es este producto de Dolce & Gabbana.

Notas de salida: limón siciliano, manzana verde, cedro y campanilla.

Notas de corazón: bambú, jazmín y rosa blanca.

Notas de fondo: cedro, almizcle y ámbar.

perfumes mujer Estos perfumes te harán sentir como recién salida de la ducha.

Calvin Klein CK One

Es otro de los perfumes unisex, por lo que pueden llevarlo mujeres y hombres. Sus notas representan un aroma limpio y cítrico, con una esencia simple y minimalista.