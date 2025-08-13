Inicio Sociedad Perfumes
Los 5 mejores perfumes de mujer que huelen a limpio, no saturan el olfato y duran todo el día en la piel

Si buscas un aroma que te acompañe durante todo el día y te haga sentir fresca y llena de energías, estos perfumes son los ideales

Walter Vasquez
Walter Vasquez
Las notas de estos perfumes te acompañarán todo el día. 

Los perfumes frescos son la mejor alternativa para llevar a diario. Estas fragancias se destacan por su olor a limpio, despertando distintas emociones tanto en la mujer que lleva la loción como también en aquella que está cerca y puede oler esas notas fascinantes.

Cuáles son los mejores perfumes frescos de mujer con aroma a limpio

En este sentido, expertos en belleza brindan una lista con los mejores perfumes para mujer que te harán sentir como recién salida de la ducha. Estas fragancias puedes usarlas tanto para ir a la oficina como para salir a almorzar o tomar el té. Además, en la siguiente enumeración hay algunas lociones unisex.

Estée Lauder White Linen

Es un clásico floral que evoca la frescura y la limpieza de la ropa recién lavada. Es una fragancia atemporal, elegante y brillante.

  • Notas de salida: aldehídos, limón y durazno.
  • Notas de corazón: jacinto, clavel, lirio de los valles, rosa, lila, jazmín, iris y violeta.
  • Notas de fondo: musgo de roble, vetiver, cedro, sándalo, ámbar, benjuí, miel y haba tonka.

Acqua di Parma Colonia

Estamos ante un perfume cítrico y refrescante, con un espíritu mediterráneo y un toque de elegancia tradicional. Es ligero y sofisticado. No es exclusivo de mujeres, ya que se trata de una loción unisex.

  • Notas de salida: cítricos de Sicilia (limón, naranja dulce), bergamota de Calabria y naranja amarga.
  • Notas de corazón: lavanda, rosa de Bulgaria, verbena y romero.
  • Notas de fondo: vetiver, sándalo y pachulí.
perfumes fragancia mujer
Conocé cuáles son las fragancias ideales para sentirte fresca todo el día.

Prada Infusion de Gingembre

Se trata de un perfume fresco y especiado que captura la alegría y la vitalidad del jengibre. Con un carácter limpio y chispeante. Es una fragancia moderna y vibrante.

  • Notas de salida: mandarina verde y aldehídos.
  • Notas de corazón: jengibre.
  • Notas de fondo: vetiver y almizcle.

Dolce & Gabbana Light Blue

Otra alternativa para la mujer con energías que desea llevar un aroma a limpio todo el día es este producto de Dolce & Gabbana.

  • Notas de salida: limón siciliano, manzana verde, cedro y campanilla.
  • Notas de corazón: bambú, jazmín y rosa blanca.
  • Notas de fondo: cedro, almizcle y ámbar.
perfumes mujer
Estos perfumes te harán sentir como recién salida de la ducha.

Calvin Klein CK One

Es otro de los perfumes unisex, por lo que pueden llevarlo mujeres y hombres. Sus notas representan un aroma limpio y cítrico, con una esencia simple y minimalista.

  • Notas de salida: limón, notas verdes, bergamota, piña, mandarina, cardamomo y papaya.
  • Notas de corazón: lirio de los valles, jazmín, violeta, nuez moscada, rosa, raíz de lirio y fresia.
  • Notas de fondo: té verde, cedro, sándalo, ámbar, almizcle y musgo de roble.

