Los 5 mejores perfumes de mujer que huelen a limpio, no saturan el olfato y duran todo el día en la piel

Es un clásico floral que evoca la frescura y la limpieza de la ropa recién lavada. Es una fragancia atemporal, elegante y brillante.
- Notas de salida: aldehídos, limón y durazno.
- Notas de corazón: jacinto, clavel, lirio de los valles, rosa, lila, jazmín, iris y violeta.
- Notas de fondo: musgo de roble, vetiver, cedro, sándalo, ámbar, benjuí, miel y haba tonka.
Acqua di Parma Colonia
Estamos ante un perfume cítrico y refrescante, con un espíritu mediterráneo y un toque de elegancia tradicional. Es ligero y sofisticado. No es exclusivo de mujeres, ya que se trata de una loción unisex.
- Notas de salida: cítricos de Sicilia (limón, naranja dulce), bergamota de Calabria y naranja amarga.
- Notas de corazón: lavanda, rosa de Bulgaria, verbena y romero.
- Notas de fondo: vetiver, sándalo y pachulí.
perfumes fragancia mujer
Conocé cuáles son las fragancias ideales para sentirte fresca todo el día.
Prada Infusion de Gingembre
Se trata de un perfume fresco y especiado que captura la alegría y la vitalidad del jengibre. Con un carácter limpio y chispeante. Es una fragancia moderna y vibrante.
- Notas de salida: mandarina verde y aldehídos.
- Notas de corazón: jengibre.
- Notas de fondo: vetiver y almizcle.
Dolce & Gabbana Light Blue
Otra alternativa para la mujer con energías que desea llevar un aroma a limpio todo el día es este producto de Dolce & Gabbana.
- Notas de salida: limón siciliano, manzana verde, cedro y campanilla.
- Notas de corazón: bambú, jazmín y rosa blanca.
- Notas de fondo: cedro, almizcle y ámbar.
perfumes mujer
Estos perfumes te harán sentir como recién salida de la ducha.
Calvin Klein CK One
Es otro de los perfumes unisex, por lo que pueden llevarlo mujeres y hombres. Sus notas representan un aroma limpio y cítrico, con una esencia simple y minimalista.
- Notas de salida: limón, notas verdes, bergamota, piña, mandarina, cardamomo y papaya.
- Notas de corazón: lirio de los valles, jazmín, violeta, nuez moscada, rosa, raíz de lirio y fresia.
- Notas de fondo: té verde, cedro, sándalo, ámbar, almizcle y musgo de roble.