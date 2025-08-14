Adiós a las cortinas de plástico en la ducha: esta es la alternativa más duradera y limpia

Las cortinas para la ducha te ayudan a darle una imagen al baño con poco dinero y en cualquier momento. Solo basta con cambiar la cortina, las toallas y accesorios de baño para cambiar de una estética clásica a una retro. Sin embargo, este accesorio ha quedado en el pasado, ya que ha surgido una opción que es más duradera, estética y limpia.

cortina para baño Las cortinas de baño presentan desventajas como una durabilidad limitada, tendencia al moho y dificultad para contener el agua completamente. Imagen: Freepik

La opción que reemplaza las típicas cortinas de baño

La alternativa que cada vez pisa más fuerte es la mampara de vidrio o acrílico. Este accesorio para el baño ofrece múltiples beneficios como: