Inicio Sociedad ducha
Hogar

Adiós a las cortinas de plástico en la ducha: esta es la alternativa más duradera y limpia

Este método está reemplazando a las clásicas cortinas en la ducha de baño. Resulta más conveniente a largo plazo

Paula García
Por Paula García [email protected]
Adiós a las cortinas de baño. Imagen: Freepik

Adiós a las cortinas de baño. Imagen: Freepik

Armar y decorar cualquier espacio del hogar puede resultar un proceso difícil. El cuarto de baño es la estancia más pequeña de la vivienda, pero no por ello debe perder protagonismo. A continuación, te contamos sobre la nueva tendencia para la ducha de tu baño.

Las cortinas para la ducha te ayudan a darle una imagen al baño con poco dinero y en cualquier momento. Solo basta con cambiar la cortina, las toallas y accesorios de baño para cambiar de una estética clásica a una retro. Sin embargo, este accesorio ha quedado en el pasado, ya que ha surgido una opción que es más duradera, estética y limpia.

cortina para baño
Las cortinas de baño presentan desventajas como una durabilidad limitada, tendencia al moho y dificultad para contener el agua completamente. Imagen: Freepik

Las cortinas de baño presentan desventajas como una durabilidad limitada, tendencia al moho y dificultad para contener el agua completamente. Imagen: Freepik

La opción que reemplaza las típicas cortinas de baño

La alternativa que cada vez pisa más fuerte es la mampara de vidrio o acrílico. Este accesorio para el baño ofrece múltiples beneficios como:

  • Más resistente: las mamparas resisten mejor la humedad, golpes y manchas y no se desgastan con el tiempo, ya que el material ha sido sometido a un tratamiento especial para reforzar su durabilidad.
  • Menos salpicaduras: evitan que el agua se riegue por todo el baño.
  • Fácil limpieza: se pueden higienizar con productos comunes o tratamientos caseros sin riesgo de moho.
  • Mejor estética: aportan modernidad, ofrecen un efecto visual muy luminoso, por lo cual el ambiente se ve mucho más amplio. Además, se pueden usar tanto para la ducha como para la bañera.
  • Opciones económicas: si no puedes comprar una mampara de vidrio, existen modelos accesibles de acrílico que cuestan menos que cambiar cortinas de plástico regularmente.

A pesar de que las mamparas de vidrio pueden ser costosas en un primer momento, su mantenimiento es mínimo y a largo plazo resultan más convenientes que las cortinas de plástico. Es una inversión más duradera a largo plazo y por eso cada vez más personas las eligen para modernizar su baño.

mampara de baño
Existen mamparas de ducha de acrílico o de vidrio templado. Imagen: Pixabay

Existen mamparas de ducha de acrílico o de vidrio templado. Imagen: Pixabay

Existen diversos tipos de mamparas, corredera, plegable, fija o frontal. Puedes escoger el modelo que más se ajuste a tu presupuesto, y el que más te guste para el baño de tu hogar.

Temas relacionados:

Te puede interesar