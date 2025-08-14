ANSES: de cuánto serán la jubilación mínima y máxima en septiembre con el aumento del 1,90%

Si bien, se esperaba que la inflación llegara al 2%, según los pronósticos de consultoras, finalmente el incremento será más bajo. Esto se debe a que la inflación anunciada fue del 1,90%.
Ese porcentaje será el que ANSES implementará a la hora de aumentar los haberes y asignaciones. Más allá de que el organismo no haya oficializado las cifras, ya se sabe de cuánto será la jubilación mínima y máxima en septiembre.
Con un aumento del 1,90% la jubilación mínima aumentará menos de $6.000 en septiembre. Los montos de ANSES en septiembre quedan de la siguiente manera:
Asimismo, se espera que ANSES en septiembre pague un nuevo bono para jubilados. No obstante, este no será para todos, sino que se mantendrá el mismo esquema que se viene implementando desde hace casi dos años.
En este caso, el bono de ANSES volverá a ser de $70.000, por lo que ningún jubilado va a cobrar menos de $390.277 en septiembre. En tanto, aquellos que cobren más que la mínima, pero menos de esa cifra, van a recibir una suma proporcional que les permita igualar el monto.
Vale destacar que este bono que paga ANSES mantiene el mismo monto desde febrero del 2024 y se espera que no cambie en lo que resta del 2025, según lo expresado por las autoridades del organismo social.