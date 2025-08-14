ANSES: de cuánto serán la jubilación mínima y máxima en septiembre con el aumento del 1,90%

anses, jubilados (28) De cuánto será la jubilación mínima en septiembre

ANSES: Cuánto van a cobrar los jubilados en septiembre

Con un aumento del 1,90% la jubilación mínima aumentará menos de $6.000 en septiembre. Los montos de ANSES en septiembre quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: pasa de $314.305 en agosto a $320.277 en septiembre

Jubilación máxima: pasa de $2.114.977 en agosto a $2.155.162 en septiembre

De cuánto será la jubilación máxima en septiembre

ANSES: ¿Habrá bono para todos los jubilados en septiembre?

Asimismo, se espera que ANSES en septiembre pague un nuevo bono para jubilados. No obstante, este no será para todos, sino que se mantendrá el mismo esquema que se viene implementando desde hace casi dos años.

En este caso, el bono de ANSES volverá a ser de $70.000, por lo que ningún jubilado va a cobrar menos de $390.277 en septiembre. En tanto, aquellos que cobren más que la mínima, pero menos de esa cifra, van a recibir una suma proporcional que les permita igualar el monto.

Vale destacar que este bono que paga ANSES mantiene el mismo monto desde febrero del 2024 y se espera que no cambie en lo que resta del 2025, según lo expresado por las autoridades del organismo social.