Los haberes de los jubilados y pensionados reciben en agosto un aumento del 1,62% y los jubilados de la mínima también cobran el bono de 70 mil pesos que entrega el gobierno nacional de Javier Milei. Los incrementos de ANSES se dan mediante la fórmula de movilidad (Decreto 274/24) y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás, para este caso fue la inflación de junio.

ANSES haberes bonos pensionados ANSES les paga a los beneficiarios en diferentes días dependiendo la terminación del DNI.

ANSES: cuánto cobran los jubilados de la mínima en agosto del 2025

En agosto del 2025, las jubilaciones, pensiones y asignaciones de ANSES recibieron un aumento de 1,62%. De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima ($314.305,37), junto con el bono de 70 mil pesos, están recibiendo un monto total de $384.305,37.