ANSES: cuánto cobran los jubilados de la mínima en agosto del 2025

ANSES comenzó con los principales depósitos del calendario de pagos de agosto del 2025 y esto es lo que cobran los jubilados de la mínima con aumento y bono

Marcos Barrera
Marcos Barrera
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) está llevando a cabo los correspondientes depósitos del calendario de pagos de agosto 2025 y los jubilados y pensionados están cobrando sus haberes con aumento y acompañado de un nuevo bono. Esto es lo que reciben los jubilados de la mínima en el octavo mes del año.

Los haberes de los jubilados y pensionados reciben en agosto un aumento del 1,62% y los jubilados de la mínima también cobran el bono de 70 mil pesos que entrega el gobierno nacional de Javier Milei. Los incrementos de ANSES se dan mediante la fórmula de movilidad (Decreto 274/24) y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás, para este caso fue la inflación de junio.

ANSES haberes bonos pensionados
ANSES les paga a los beneficiarios en diferentes días dependiendo la terminación del DNI.

ANSES: cuánto cobran los jubilados de la mínima en agosto del 2025

En agosto del 2025, las jubilaciones, pensiones y asignaciones de ANSES recibieron un aumento de 1,62%. De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima ($314.305,37), junto con el bono de 70 mil pesos, están recibiendo un monto total de $384.305,37.

Las jubilaciones y pensiones que cobran más de $314.305,37, pero no superan los $384.305,37 reciben un bono proporcional hasta alcanzar ese monto.

ANSES jubilación mínima
Los haberes de los jubilados y pensionados reciben en agosto un aumento del 1,62%, producto de la inflación de junio.

Las prestaciones previsionales, con el bono de $70.000 incluido, quedan así:

  • Jubilación mínima: $384.305,37
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM):$321.444,30
  • Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $290.013,76
  • Pensión Madre de 7 hijos: $384.305,37

ANSES: calendario de pagos de agosto del 2025

Fechas de pagos de jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • Documentos terminados en 0: a partir del viernes 8 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 1: a partir del lunes 11 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 2: a partir del martes 12 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 3: a partir del miércoles 13 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 4: a partir del jueves 14 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 5: a partir del jueves 14 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 6: a partir del lunes 18 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 7: a partir del martes 19 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 8: a partir del miércoles 20 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 9: a partir del jueves 21 de agosto de 2025

Fechas de pagos de Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

  • Documentos terminados en 0: a partir del viernes 8 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 1: a partir del lunes 11 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 2: a partir del martes 12 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 3: a partir del miércoles 13 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 4: a partir del jueves 14 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 5: a partir del lunes 18 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 6: a partir del martes 19 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 7: a partir del miércoles 20 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 8: a partir del jueves 21 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 9: a partir del viernes 22 de agosto de 2025

Fechas de pagos Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 0 y 1: a partir del viernes 8 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 2 y 3: a partir del lunes 11 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 4 y 5: a partir del martes 12 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 6 y 7: a partir del miércoles 13 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 8 y 9: a partir del jueves 14 de agosto de 2025

