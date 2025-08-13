ANSES: cuánto cobran los jubilados de la mínima en agosto del 2025

Las jubilaciones y pensiones que cobran más de $314.305,37, pero no superan los $384.305,37 reciben un bono proporcional hasta alcanzar ese monto.
ANSES jubilación mínima
Los haberes de los jubilados y pensionados reciben en agosto un aumento del 1,62%, producto de la inflación de junio.
Las prestaciones previsionales, con el bono de $70.000 incluido, quedan así:
- Jubilación mínima: $384.305,37
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM):$321.444,30
- Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $290.013,76
- Pensión Madre de 7 hijos: $384.305,37
ANSES: calendario de pagos de agosto del 2025
Fechas de pagos de jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- Documentos terminados en 0: a partir del viernes 8 de agosto de 2025
- Documentos terminados en 1: a partir del lunes 11 de agosto de 2025
- Documentos terminados en 2: a partir del martes 12 de agosto de 2025
- Documentos terminados en 3: a partir del miércoles 13 de agosto de 2025
- Documentos terminados en 4: a partir del jueves 14 de agosto de 2025
- Documentos terminados en 5: a partir del jueves 14 de agosto de 2025
- Documentos terminados en 6: a partir del lunes 18 de agosto de 2025
- Documentos terminados en 7: a partir del martes 19 de agosto de 2025
- Documentos terminados en 8: a partir del miércoles 20 de agosto de 2025
- Documentos terminados en 9: a partir del jueves 21 de agosto de 2025
Fechas de pagos de Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
- Documentos terminados en 0: a partir del viernes 8 de agosto de 2025
- Documentos terminados en 1: a partir del lunes 11 de agosto de 2025
- Documentos terminados en 2: a partir del martes 12 de agosto de 2025
- Documentos terminados en 3: a partir del miércoles 13 de agosto de 2025
- Documentos terminados en 4: a partir del jueves 14 de agosto de 2025
- Documentos terminados en 5: a partir del lunes 18 de agosto de 2025
- Documentos terminados en 6: a partir del martes 19 de agosto de 2025
- Documentos terminados en 7: a partir del miércoles 20 de agosto de 2025
- Documentos terminados en 8: a partir del jueves 21 de agosto de 2025
- Documentos terminados en 9: a partir del viernes 22 de agosto de 2025
Fechas de pagos Pensiones No Contributivas
- Documentos terminados en 0 y 1: a partir del viernes 8 de agosto de 2025
- Documentos terminados en 2 y 3: a partir del lunes 11 de agosto de 2025
- Documentos terminados en 4 y 5: a partir del martes 12 de agosto de 2025
- Documentos terminados en 6 y 7: a partir del miércoles 13 de agosto de 2025
- Documentos terminados en 8 y 9: a partir del jueves 14 de agosto de 2025