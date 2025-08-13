ANSES: cuánto cobrarán los jubilados de la mínima en septiembre 2025 tras conocerse la inflación

El Decreto 274/25 asegura que estos haberes se actualicen de manera automática, tomando como parámetro la variación de los precios. De esta forma, se busca preservar el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a los cambios en la inflación.

Jubilaciones mínimas para septiembre 2025

Las jubilaciones, pensiones y asignaciones del sistema previsional nacional recibirán un aumento del 1,9%, el cual comenzará a regir a partir de septiembre 2025.

Con esta actualización, la jubilación mínima pasará de $312.243,51 a $318.176,13.

En el caso del haber máximo, que actualmente se encuentra en $2.081.261,17, ascenderá a $2.120.805,13.

Estos aumentos impactarán directamente en millones de personas que dependen de estos ingresos para cubrir sus necesidades básicas.

En tanto, todavía se encuentra pendiente la confirmación oficial del bono extraordinario de $70.000 destinado a jubilados y pensionados. Esta asistencia adicional tiene como objetivo reforzar el ingreso mensual de un sector considerado especialmente vulnerable ante el contexto económico, contribuyendo a aliviar los efectos de la suba de precios sobre el presupuesto familiar.