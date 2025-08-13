Inicio Sociedad ANSES
¡Atención!

ANSES: cuánto cobrarán los jubilados de la mínima en septiembre 2025 tras conocerse la inflación

Se dio a conocer del dato de inflación de julio 2025 proporcionado por el INDEC. Enterate de cuánto van a cobrar los jubilados con la mínima

¿Cuánto cobrarán los jubilados en septiembre?

De acuerdo con el decreto 274/24 en el que se establece la formula de movilidad vigente, ANSES puso en funcionamiento un sistema de actualización mensual para los beneficios sociales que están bajo su gestión. Con esta medida se busca que el poder adquisitivo de los jubilados y titulares de otras prestaciones no pierda tanto valor frente a la inflación. Estos ajustes se calculan según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC.

Los jubilados verán incrementados sus haberes de septiembre en base a la inflación de julio.

ANSES: ¿cuánto cobrarán los jubilados de la mínima en septiembre 2025?

El INDEC informó que en julio 2025 la inflación fue de 1,9%. Este indicador se convierte en la referencia clave para determinar los incrementos que recibirán las jubilaciones y pensiones dentro del sistema previsional nacional. La inflación interanual llegó así a 41,3%.

El Decreto 274/25 asegura que estos haberes se actualicen de manera automática, tomando como parámetro la variación de los precios. De esta forma, se busca preservar el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a los cambios en la inflación.

Jubilaciones mínimas para septiembre 2025

Las jubilaciones, pensiones y asignaciones del sistema previsional nacional recibirán un aumento del 1,9%, el cual comenzará a regir a partir de septiembre 2025.

  • Con esta actualización, la jubilación mínima pasará de $312.243,51 a $318.176,13.
  • En el caso del haber máximo, que actualmente se encuentra en $2.081.261,17, ascenderá a $2.120.805,13.

Estos aumentos impactarán directamente en millones de personas que dependen de estos ingresos para cubrir sus necesidades básicas.

En tanto, todavía se encuentra pendiente la confirmación oficial del bono extraordinario de $70.000 destinado a jubilados y pensionados. Esta asistencia adicional tiene como objetivo reforzar el ingreso mensual de un sector considerado especialmente vulnerable ante el contexto económico, contribuyendo a aliviar los efectos de la suba de precios sobre el presupuesto familiar.

