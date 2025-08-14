ANSES confirmó aumento en septiembre: quiénes lo van a recibir y los montos a cobrar

Con el incremento, los montos de cada categoría quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $ 320.277 (recibe bono de $70.000)

Jubilación máxima: $ 2.155.162,17.

Pensión para el adulto mayor: $ 256.221 (recibe bono de $70.000)

PNC por discapacidad y por vejez: $ 224.194 (recibe bono de $70.000)

PNC para madres de siete hijos: $ 320.277 (recibe bono de $70.000)

Asignación por hijo: $ 57.548.

Asignación por hijo con discapacidad: $ 187.379.

Asignación por nacimiento: $ 67.079.

Prenatal: $ 57.548.

Asignación por adopción: $ 401.074.

Asignación por matrimonio: $ 100.441.

Asignación por cónyuge: $ 13.953.

anses (8) ANSES confirmó el aumento y los montos a cobrar

Hay que tener en cuenta que en el caso de las asignaciones sociales, como AUH y AUE, ANSES también abona la Tarjeta Alimentar, que asciende a $ 108.000, según la cantidad de hijos. A ello se le suma un monto superior a los $ 40.000 por el plan 1000 días.

En tanto, los jubilados, con el bono de $70.000 se aseguraron un mínimo de $390.277 a cobrar en septiembre. No obstante, el pago a través de un bono también encierra una pequeña trampa, ya que ANSES no lo toma en cuenta a la hora de calcular el pago del aguinaldo en diciembre y solo toma lo cobrado por jubilación.

En cuanto a las fechas de cobro, ANSES solamente ha confirmado el pago a jubilados y pensionados desde el 8 de septiembre, mientras que el resto de las fechas las dará a conocer a fines de agosto.