ANSES confirmó aumento en septiembre: quiénes lo van a recibir y los montos a cobrar

ANSES confirmó de cuánto será el aumento en septiembre, quiénes van a cobrarlo y cuánto recibirá cada beneficiario

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
Se confirmó que el aumento de ANSES será de 1,90% en septiembre. Si bien, el organismo social no ha oficializado el aumento, se sabe que será del mismo porcentaje de inflación registrado en julio.

Con este aumento, además habrá beneficiarios de ANSES que van a cobrar un bono de $ 70.000, lo que engrosará sus ahorros.

ANSES confirm&oacute; el aumento y los montos a cobrar

ANSES confirmó el aumento y los montos a cobrar

ANSES: quiénes reciben el aumento y los montos a cobrar

Desde ANSES explicaron que el aumento del 1,90% en septiembre será recibido por todos los jubilados, pensionados y aquellos que reciben una asignación familiar o social.

Con el incremento, los montos de cada categoría quedan de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $ 320.277 (recibe bono de $70.000)
  • Jubilación máxima: $ 2.155.162,17.
  • Pensión para el adulto mayor: $ 256.221 (recibe bono de $70.000)
  • PNC por discapacidad y por vejez: $ 224.194 (recibe bono de $70.000)
  • PNC para madres de siete hijos: $ 320.277 (recibe bono de $70.000)
  • Asignación por hijo: $ 57.548.
  • Asignación por hijo con discapacidad: $ 187.379.
  • Asignación por nacimiento: $ 67.079.
  • Prenatal: $ 57.548.
  • Asignación por adopción: $ 401.074.
  • Asignación por matrimonio: $ 100.441.
  • Asignación por cónyuge: $ 13.953.
ANSES confirmó el aumento y los montos a cobrar

Hay que tener en cuenta que en el caso de las asignaciones sociales, como AUH y AUE, ANSES también abona la Tarjeta Alimentar, que asciende a $ 108.000, según la cantidad de hijos. A ello se le suma un monto superior a los $ 40.000 por el plan 1000 días.

En tanto, los jubilados, con el bono de $70.000 se aseguraron un mínimo de $390.277 a cobrar en septiembre. No obstante, el pago a través de un bono también encierra una pequeña trampa, ya que ANSES no lo toma en cuenta a la hora de calcular el pago del aguinaldo en diciembre y solo toma lo cobrado por jubilación.

En cuanto a las fechas de cobro, ANSES solamente ha confirmado el pago a jubilados y pensionados desde el 8 de septiembre, mientras que el resto de las fechas las dará a conocer a fines de agosto.

