ANSES confirmó aumento en septiembre: quiénes lo van a recibir y los montos a cobrar

Se confirmó que el aumento de ANSES será de 1,90% en septiembre. Si bien, el organismo social no ha oficializado el aumento, se sabe que será del mismo porcentaje de inflación registrado en julio.
Se confirmó que el aumento de ANSES será de 1,90% en septiembre. Si bien, el organismo social no ha oficializado el aumento, se sabe que será del mismo porcentaje de inflación registrado en julio.
Con este aumento, además habrá beneficiarios de ANSES que van a cobrar un bono de $ 70.000, lo que engrosará sus ahorros.
Desde ANSES explicaron que el aumento del 1,90% en septiembre será recibido por todos los jubilados, pensionados y aquellos que reciben una asignación familiar o social.
Con el incremento, los montos de cada categoría quedan de la siguiente manera:
Hay que tener en cuenta que en el caso de las asignaciones sociales, como AUH y AUE, ANSES también abona la Tarjeta Alimentar, que asciende a $ 108.000, según la cantidad de hijos. A ello se le suma un monto superior a los $ 40.000 por el plan 1000 días.
En tanto, los jubilados, con el bono de $70.000 se aseguraron un mínimo de $390.277 a cobrar en septiembre. No obstante, el pago a través de un bono también encierra una pequeña trampa, ya que ANSES no lo toma en cuenta a la hora de calcular el pago del aguinaldo en diciembre y solo toma lo cobrado por jubilación.
En cuanto a las fechas de cobro, ANSES solamente ha confirmado el pago a jubilados y pensionados desde el 8 de septiembre, mientras que el resto de las fechas las dará a conocer a fines de agosto.