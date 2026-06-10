Cómo transformar el sonido de tu televisor gracias al puerto HDMI y a un sofisticado dispositivo: creerás que estás en la sala del cine

Quienes tienen un televisor con puerto HDMI pueden mejorar notablemente la experiencia como usuario conectando un pequeño dispositivo que transforma radicalmente el sonido del Smart TV. De esta forma, creerás que estás en la sala del cine, pero en realidad estarás en el living de casa. Conocé de qué artefacto se trata.
El sofisticado dispositivo que transforma el sonido del televisor a través del puerto HDMI
Ya te lo hemos dicho en varias ocasiones: quien tiene un puerto HDMI en su televisor, tiene un tesoro. Es que a partir de esta entrada con la que cuentan casi todos los Smart TV podremos conectar distintos artefactos para mejorar la experiencia como usuario.
En el caso del sonido, la sugerencia pasará por adquirir una sofisticada barra, la cual cambiará la salida del audio del televisor y te hará sentir como en la sala del cine. Entre tantas opciones que hay en el mercado, la sugerencia pasará por el modelo Aiwa AW-BS500N.
Esta barra de sonido de Aiwa se presenta como una alternativa sofisticada. Su conexión a través del puerto HDMI garantiza una transferencia de señal digital directa, limpia y sin desfasajes, elevando de inmediato el rendimiento sonoro del Smart TV.
Este elegante dispositivo destaca por una notable capacidad de salida de hasta 120W (con 60W de potencia base), lo que proporciona un sonido robusto y nítido. Además, incorpora un sistema envolvente 3D diseñado para sumergir al espectador en cualquier reproducción. Para adaptarse a diferentes contenidos, el equipo dispone de tres modalidades preestablecidas:
- Modo Cine: maximiza los efectos especiales y la espectacularidad de las películas.
- Modo Música: equilibra las frecuencias para una óptima reproducción melódica.
- Modo Noticias: resalta los diálogos y prioriza la nitidez de las voces.
En lo que concierne a las conexiones, esta herramienta multimedia es sumamente versátil. Más allá del puerto HDMI, implementa tecnología Bluetooth 5.3 para enlaces inalámbricos estables con dispositivos móviles, complementándose con entradas ópticas y auxiliares tradicionales.
Finalmente, en lo que respecta al precio, esta barra de sonido está de oferta en Mercado Libre. Por tiempo limitado podés acceder a un descuento del 35% y adquirirla por $150.499.