Cómo transformar el sonido de tu televisor gracias al puerto HDMI y a un sofisticado dispositivo: creerás que estás en la sala del cine

barra de sonido aiwa televisor Barra de sonido Aiwa para conectar al televisor a través del puerto HDMI.

Esta barra de sonido de Aiwa se presenta como una alternativa sofisticada. Su conexión a través del puerto HDMI garantiza una transferencia de señal digital directa, limpia y sin desfasajes, elevando de inmediato el rendimiento sonoro del Smart TV.

Este elegante dispositivo destaca por una notable capacidad de salida de hasta 120W (con 60W de potencia base), lo que proporciona un sonido robusto y nítido. Además, incorpora un sistema envolvente 3D diseñado para sumergir al espectador en cualquier reproducción. Para adaptarse a diferentes contenidos, el equipo dispone de tres modalidades preestablecidas:

Modo Cine: maximiza los efectos especiales y la espectacularidad de las películas.

Modo Música: equilibra las frecuencias para una óptima reproducción melódica.

Modo Noticias: resalta los diálogos y prioriza la nitidez de las voces.

En lo que concierne a las conexiones, esta herramienta multimedia es sumamente versátil. Más allá del puerto HDMI, implementa tecnología Bluetooth 5.3 para enlaces inalámbricos estables con dispositivos móviles, complementándose con entradas ópticas y auxiliares tradicionales.

barra de sonido aiwa Barra de sonido Aiwa de oferta en Mercado Libre.

Finalmente, en lo que respecta al precio, esta barra de sonido está de oferta en Mercado Libre. Por tiempo limitado podés acceder a un descuento del 35% y adquirirla por $150.499.