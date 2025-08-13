La inflación de julio en Mendoza y el país llegó a 1,9%

La inflación que mide el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Mendoza tocó el 1,9% en julio, al igual que a nivel nacional. La suba representa el primer rebrote inflacionario en cuatro meses, luego del marcado salto de febrero y marzo.
En el país, el primer semestre había acumulado un 15,1% gracias al 1,6% en junio del IPC medido por el Indec. Ahora, la segunda mitad del año comienza con un nivel más alto, a tono con las mediciones privadas de la inflación.
Mendoza, en cambio, venía de marcar 1,1% el mes anterior (13,1% semestral) según la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), desde el cual el nuevo registro de la inflación es sensiblemente superior.
En cuanto a los capítulos de la canasta que explican la variación de precios en la provincia, Alimentos y Bebidas (3,3%), y Vivienda y Servicios Básicos, con 2,6%, sostuvieron el índice general.
De la comparación surge que, si bien tanto la DEIE como el INDEC calcularon una inflación idéntica en julio, la suba es mayor en la provincia.
Para Mendoza el salto del IPC respecto a junio fue de 0,8%, mientras que el índice en grandes conglomerados urbanos del resto del país representó 0,3% más intermensual.
Lo cierto es que
NOTICIA EN DESARROLLO