La inflación de julio en Mendoza y el país llegó a 1,9%

En cuanto a los capítulos de la canasta que explican la variación de precios en la provincia, Alimentos y Bebidas (3,3%), y Vivienda y Servicios Básicos, con 2,6%, sostuvieron el índice general.

La inflación de julio en Mendoza

De la comparación surge que, si bien tanto la DEIE como el INDEC calcularon una inflación idéntica en julio, la suba es mayor en la provincia.

Para Mendoza el salto del IPC respecto a junio fue de 0,8%, mientras que el índice en grandes conglomerados urbanos del resto del país representó 0,3% más intermensual.

La inflación general según INDEC

