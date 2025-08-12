Inicio Economía Inflación
Expectativas por los números de la inflación de julio que dará a conocer el INDEC

Este miércoles se conocerán los datos de la inflación de julio tanto del INDEC a nivel nacional como de la DEIE en Mendoza

Por UNO
A pesar de que el dólar subió 14% en julio, la inflación en Argentina de ese mes, que el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) informará este miércoles a las 16 no habría superado el 2%, según proyecciones privadas. A la misma hora se conocerá el dato relacionado con el costo de vida en Mendoza, a cargo de la DEIE (Dirección de Estadística e Investigaciones Econoómicas).

El costo de vida sí habría subido con relación a junio, cuando había arrojado 1,6%.

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que recoge las proyecciones de consultoras y centros de investigación de forma mensual, la inflación de julio se ubicaría en 1,8%.

Qué dicen las consultoras sobre la inflación de julio

En el caso de la consultora EcoGo, estimó una inflación de 1,7% para julio.

En el caso de C&T, indicó que el costo de vida habría subido el 1,9%.

En julio pesaron sobre todo los rubros ligados al turismo, por las vacaciones de invierno, y una fuerte alza de precios en verdura.

Para los especialistas de la fundación Libertad y Progreso, la inflación de julio fue del 1,9%, sobre todo por factores estacionales como vacaciones y aguinaldo, subas en precios regulados como combustibles y servicios públicos, y eventos que incrementaron la incertidumbre, como el fallo negativo por la causa YPF.

Sorprendieron los datos de la inflación en Estados Unidos el mes pasado.

La inflación en Estados Unidos

La inflación en Estados Unidos fue de 2,7% interanual en julio, algo por debajo de lo esperado por los analistas tras alcanzar el mes anterior su nivel más alto en 4 meses.

Se trata de la misma variación registrada en junio.

Según Portfolio Personal Inversores (PPI), “si bien la inflación de Estados Unidos continúa bien por encima del objetivo de la Fed del 2%, está dinámica le da el visto bueno para realizar un recorte de 25 puntos básicos (la tasa se encuentra en el rango de 4,24%-4,5%) en la próxima reunión de septiembre”.

