Expectativas por los números de la inflación de julio que dará a conocer el INDEC

Qué dicen las consultoras sobre la inflación de julio

En el caso de la consultora EcoGo, estimó una inflación de 1,7% para julio.

En el caso de C&T, indicó que el costo de vida habría subido el 1,9%.

En julio pesaron sobre todo los rubros ligados al turismo, por las vacaciones de invierno, y una fuerte alza de precios en verdura.

Para los especialistas de la fundación Libertad y Progreso, la inflación de julio fue del 1,9%, sobre todo por factores estacionales como vacaciones y aguinaldo, subas en precios regulados como combustibles y servicios públicos, y eventos que incrementaron la incertidumbre, como el fallo negativo por la causa YPF.

inflacion-estados-unidos-efe.jpg Sorprendieron los datos de la inflación en Estados Unidos el mes pasado.

La inflación en Estados Unidos

La inflación en Estados Unidos fue de 2,7% interanual en julio, algo por debajo de lo esperado por los analistas tras alcanzar el mes anterior su nivel más alto en 4 meses.

Se trata de la misma variación registrada en junio.

Según Portfolio Personal Inversores (PPI), “si bien la inflación de Estados Unidos continúa bien por encima del objetivo de la Fed del 2%, está dinámica le da el visto bueno para realizar un recorte de 25 puntos básicos (la tasa se encuentra en el rango de 4,24%-4,5%) en la próxima reunión de septiembre”.