Inicio Economía inflación
A la espera del dato de INDEC

Mediciones privadas anticiparon una inflación de casi 2% en julio y mayor en agosto

El IPC de INDEC alcanzó el 1,6% en junio y superó al de mayo. Según las mediciones de las consultoras la inflación de julio fue mayor. La proyección de este mes

Por UNO
De acuerdo a las mediciones privadas se aceleró la inflación en julio y seguirá en agosto

De acuerdo a las mediciones privadas se aceleró la inflación en julio y seguirá en agosto

Tras leves fluctuaciones en los meses previos, algunas consultoras se anticiparon al dato de inflación de julio q dará el INDEC. Las mediciones señalan que el IPC estuvo entre 1,9% y 2%, y puede llegar a 2,5% en agosto.

Para Martín Epstein, asesor del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), si bien la inflación se estabilizó entre el 1,5% y el 2% mensual, un nivel más bajo que en el pasado, aún es relevante.

Por su parte, el economista Orlando Ferreres, cuya consultora es una de las que realiza sus propias mediciones de la inflación, hizo una proyección de agosto.

Para Ferreres, este mes la variación de precios podría superar el 2,5% y tocar 3,5%.

Estas proyecciones se dan previo a conocerse la medición oficial de INDEC. El IPC (Índice de Precios al Consumidor) se dará a conocer el miércoles 13.

En Buenos Aires, 2,5%

En lo que va del año, la variación de precios siguió una curva ascendente durante el primer trimestre, hasta tocar un máximo de 3,7% en marzo.

Abril registró un IPC más bajo, del 2,8%, que volvió a perforar en mayo (1,5%). Y en junio subió un escalón, hasta el 1,6%.

Ahora, un anticipo de julio fue la suba del IPC de la Ciudad de Buenos Aires, que dió 2,5%.

Sin embargo, el director de Lambda Consultores, Maximiliano Ramírez, coincidió en que el mes pasado la inflación llegó al 1,9% .

Como Ferreres, Ramírez indicó que la inflación de agosto volverá a estar al alza, a contramano de lo que impulsan desde el Gobierno con la baja y eliminación de la inflación.

“Estamos viendo un dato de inflación en torno al 1,9%, y del 2,2% o 2,3% con respecto a agosto, marcando una leve suba con respecto a julio”, aseguró.

Dólar e inflación

Desde el Gobierno insisten en que el ancla del tipo de cambio no tiene relación con la variación de precios. El propio presidente Milei volvió a rechazar de plano que una suba del dólar genere inflación, en su discurso por cadena nacional

Pese a esa afirmación, la mirada de los expertos se enfoca en ese pilar de la política económica.

De hecho, Epstein destacó la importancia de controlar el dólar para contener la inflación.

"Está sobre todo atado al tipo de cambio. Históricamente en Argentina ha influido sobre precios y, en la medida en que el gobierno pueda controlar la presión cambiaria tendrá más éxito en mantener la inflación a raya. Si no puede y el dólar se va para arriba, esto va a tener efecto sobre los precios", aseguró Epstein.

Temas relacionados:

Te puede interesar