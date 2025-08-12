Javier Milei lo definió: ¿Es feriado el lunes 18 de agosto?

Esto significa que solo las empresas que decidan que es feriado, lo tomarán así, mientras que en otras se trabajará normalmente. Sí, los empleados estatales se verán beneficiados con este feriado.

Los feriados inamovibles en Argentina están establecidos en la Ley 27.399, que también se conoce como la Ley de Establecimiento de feriados y fines de semana largos. Estos días conmemorativos son asuetos que se repiten año a año y no pueden ser modificados sin un cambio legislativo.

Así las cosas, y ante los rumores de que Milei decretó el lunes 18 de agosto como feriado, hay que decir que no será así y este día será normal para todos, según el calendario de feriados dado a conocer por el Gobierno Nacional.

Hay que tener en consideración que los fines de semana largos, producto de un feriado que quedan para lo que resta de 2025, son las siguientes fechas:

Desde el 20 al 23 de noviembre de 2025: fin de semana largo de 4 días por el Día de la Soberanía Nacional y el día no laborable con fines turísticos del viernes 21

Desde el 6 al 8 de diciembre de 2025: fin de semana largo de 3 días por el Día de la Inmaculada Concepción de María (lunes 8)

Diferencia entre un feriado y día no laborable en el ámbito laboral

La diferencia fundamental es que el feriado es obligatorio y se paga doble si se trabaja, mientras que el día no laborable es opcional para el empleador y se paga como un día normal.

Feriado: Los feriados son establecidos por ley y suelen conmemorar fechas patrias, religiosas u otros eventos importantes.

Obligatoriedad de trabajar: Rigen las normas de descanso dominical. Esto significa que, en principio, no hay obligación de trabajar.

Remuneración: Si el empleado trabaja, se le debe pagar el doble de una jornada habitual. Si no trabaja, también se le paga el día.

Día no laborable: Los días no laborables suelen establecerse con el fin de promover el turismo, como los "feriados puentes" que generan fines de semana largos.