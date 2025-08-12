Minería en Malargüe: una empresa local fue elegida para perforar El Perdido, el gran yacimiento de Kobrea

cobre el perdido mineria kobrea malargue Imagen tomada en el centro del objetivo de cobre El Perdido, uno de los proyectos mineros de Kobrea, en Malargüe.

Esta expansión del área a perforar resultó de los estudios de magnetometría aérea y el análisis ASTER realizados en abril y mayo.

El Perdido de cobre en Malargüe es más extenso de lo esperado

El proyecto El Perdido, de 6.878 hectáreas, es uno de los siete proyectos que Kobrea tiene en el suroeste de Mendoza.

Gracias al relevamiento magnetométrico aéreo que se realizó sobre la zona en los últimos meses, la minera concluyó que el sistema de pórfido El Perdido es más grande de lo que se pensaba.

el perdido kobrea cobre mineria Imagen del relevamiento magnetométrico aéreo 2025 El Perdido, comunicado por la minera Kobrea.

James Hedalen, CEO de Kobrea, explicó que la interpretación de la minera “se ve reforzada por el reciente estudio ASTER (Radiómetro Avanzado de Emisión y Reflexión Térmica Satelital) que muestra que la alteración hidrotermal se extiende hacia el este y sureste de los límites definidos históricamente, aumentando significativamente el potencial de tamaño de este objetivo, que será perforado por primera vez en la próxima temporada de exploración”.

Según dijeron en un comunicado, la zona a perforar se extendió 2 kilómetros por 2 kilómetros.

el perdido kobrea cobre mineria 1 Resultados del estudio ASTER en El Perdido, proyecto minero de la canadiense Kobrea en Malargüe.

Para avanzar con la perforación, Kobrea ya cuenta con permisos para construcción de caminos y perforación diamantina por parte de la Dirección de Minería y de Protección Ambiental.

Permiso de Minería para perforar

La Dirección de Minería y la Dirección de Protección Ambiental de Mendoza emitieron las Resoluciones Nº 246/25 y Nº 64/25 aprobando la actualización del Informe de Impacto Ambiental de la Compañía para el proyecto minero El Perdido.

Esto incluye el plan de exploración Fase 1, que contempla la construcción de aproximadamente 14 kilómetros de camino de acceso minero, la instalación de un campamento temporal de exploración y la realización de actividades de perforación diamantina en el sistema de pórfido de cobre-oro-molibdeno de El Perdido.

Para avanzar en ese sentido, Kobrea firmó un contrato de perforación con la Conosur Drilling.

Conosur es una empresa mendocina de Nicolás Rodrigo y Hugo Valenti. La perforación comenzará cuando la minera canadiense termine la construcción del camino de acceso y del campamento de exploración, “lo que se iniciará tan pronto como sea posible”.