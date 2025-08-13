ANSES y una batería de noticias para AUH: fechas, aumento y Tarjeta Alimentar

El Boletín Oficial del gobierno emitido a inicios de agosto, hizo oficial que el porcentaje de aumento para jubilados, pensionados y asignaciones sociales es del 1,62%. El incremento no fue tomado de la mejor manera por los beneficiarios de ANSES, a pesar de ser superior al que impactó en los haberes del séptimo del 2025.

El nuevo monto que pagará ANSES a los titulares de AUH será de $90.348,65 y de $294.200,23 para AUH con discapacidad. Como ocurre cada mes, el ente nacional retendrá el 20% del monto total, aunque en este número el descuento ya está realizado.

ANSES, suaf, auh, aue.jpeg

De cuánto será la Tarjeta Alimentar en agosto, según ANSES

Entre las ayudas que dispone ANSES para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE), se destaca la que se cobra de manera fija todos los meses: Tarjeta Alimentar.

La novedad más importante de la Tarjeta Alimentar se centra sin dudas en el monto que acreditará ANSES durante el mes de agosto, y es que lamentablemente será el mismo que el pagado durante julio, ya que el aumento anunciado por el ente nacional no impacta en esta ayuda económica, ya que es regida por el Ministerio de Capital Humano.

Es por eso mismo que la Tarjeta Alimentar, bono exclusivo para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE) con chicos de hasta 17 años, acreditará los siguientes montos durante agosto:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

ANSES presentación Libreta AUH 1

ANSES: en qué fechas cobra AUH en agosto

A pesar de haber comenzado con el pago de los haberes correspondientes a agosto, ANSES dio, con lujo y detalle, como continúa el calendario de acreditación estipulado para el octavo mes del 2025.

El calendario de pago de ANSES para AUH en agosto se compondrá de la siguiente manera: