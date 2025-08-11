ANSES-quienes-cobran-después-del-fin-de-semana-extra-largo.jpg ANSES oficializó el calendario de pagos de septiembre 2025 para todos los pensionados.

ANSES oficializó el calendario de pagos de septiembre 2025 para todos los pensionados

A diferencia de otras gestiones, la ANSES adelantó el calendario de pagos de todo el 2025 para los pensionados (Pensiones No Contributivas y Pensión Universal para el Adulto Mayor).

Para septiembre los haberes de los pensionados, jubilados y diferentes asignaciones van a tener un nuevo aumento por movilidad. Esto se sabrá cuando se confirme la inflación de julio el próximo miércoles 13 y aseguran que la inflación rondará otra vez por debajo del 2%. Y, además, algunos de estos beneficiarios van a recibir el bono extra de $70.000.

Según el calendario de pagos de ANSES para septiembre 2025, los distintos titulares de las Pensiones No Contributivas cobran, dependiendo de la terminación de cada documento, desde el lunes 8 al viernes 12; mientras que los jubilados y pensionados van a cobrar del 8 al 26 del mismo mes.

ANSES: calendario de pagos de septiembre 2025

Fechas de pago de Pensiones No Contributivas en septiembre

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 8 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 9 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 10 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 11 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 12 de septiembre de 2025

Fechas de pago de jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo en septiembre

Documentos terminados en 0: a partir del día 8 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 1: a partir del día 9 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 2: a partir del día 10 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 3: a partir del día 11 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 4: a partir del día 12 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 5: a partir del día 15 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 6: a partir del día 16 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 7: a partir del día 17 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 8: a partir del día 18 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 9: a partir del día 19 de septiembre de 2025

Fechas de pago de jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo en septiembre