ANSES confirmó un bono de $110.000 en agosto para los beneficiarios que cumplan los requisitos

Este bono extra de ANSES, que en realidad tiene un monto de $108.062, corresponde a la Prestación Alimentar conocida popularmente como Tarjeta Alimentar, y es para los beneficiarios que son categorizados en el grupo de "Familias con tres o más hijos".

La entrega de la Tarjeta Alimentar de ANSES se realiza de manera automática, por lo que no se requiere llevar a cabo ningún trámite adicional para acceder a ella.

Tarjeta Alimentar (2).jpg La Tarjeta Alimentar es una herramienta esencial para asegurar que las familias más vulnerables puedan acceder a alimentos nutritivos y cubrir sus necesidades básicas.

Sin aumento previsto, los montos de la Tarjeta Alimentar para los titulares AUH, AUE y algunos pensionados continuará de la siguiente manera:

Personas que perciben la Asignación por Embarazo (AUE): $52.250

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

La Tarjeta Alimentar de ANSES actualmente es recibida por 2,3 millones de personas.

ANSES: fechas de pago de Tarjeta Alimentar en agosto

El monto de la Tarjeta Alimentar que entrega ANSES se deposita mensualmente en la misma cuenta donde se acreditan los pagos de la AUH, Pensiones No Contributivas para Madre de 7 hijos y Asignación por Embarazo.

Fechas de pagos de Asignación Familiar por Hijo (AUH)

Documentos terminados en 0: a partir del viernes 8 de agosto de 2025

Documentos terminados en 1: a partir del lunes 11 de agosto de 2025

Documentos terminados en 2: a partir del martes 12 de agosto de 2025

Documentos terminados en 3: a partir del miércoles 13 de agosto de 2025

Documentos terminados en 4: a partir del jueves 14 de agosto de 2025

Documentos terminados en 5: a partir del lunes 18 de agosto de 2025

Documentos terminados en 6: a partir del martes 19 de agosto de 2025

Documentos terminados en 7: a partir del miércoles 20 de agosto de 2025

Documentos terminados en 8: a partir del jueves 21 de agosto de 2025

Documentos terminados en 9: a partir del viernes 22 de agosto de 2025

Fechas de pagos Pensiones No Contributivas

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del viernes 8 de agosto de 2025

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del lunes 11 de agosto de 2025

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del martes 12 de agosto de 2025

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del miércoles 13 de agosto de 2025

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del jueves 14 de agosto de 2025

ANSES: a quiénes le corresponde la Tarjeta Alimentar

ANSES detalla en su página web que la Tarjeta Alimentar les corresponde a las siguientes personas: