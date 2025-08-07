ANSES confirma quiénes van a cobrar más de $490.000 a partir del viernes
En agosto 2025, ANSES les va a pagar a los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) con aumento y, en el caso particular de las PNC para Madres de 7 hijos, dos bonos, para alcanzar un monto final de $492.367,37.
auditoria pensiones no contributivas andis discapacidad.jpg
De esta manera, los haberes de este grupo particular de pensionados se desglosan de la siguiente manera:
- Las Pensiones No Contributivas recibirán en agosto un aumento del 1,62% y la pensión Madres de 7 hijos llegó a $314.305,37
- Además, los haberes vienen con el bono de $70.000 que entrega el gobierno de Milei para hacerle frente a la crisis económica
- Y, las Pensiones No Contributivas para Madres de 7 hijos también cobran el extra por la Tarjeta Alimentar por un monto de $108.062
- Los titulares de las Pensiones No Contributivas para Madres de 7 hijos van a cobrar en total $492.367,37
ANSES: fechas de pago según el calendario de agosto 2025
Fechas de pagos Pensiones No Contributivas
- Documentos terminados en 0 y 1: a partir del viernes 8 de agosto de 2025
- Documentos terminados en 2 y 3: a partir del lunes 11 de agosto de 2025
- Documentos terminados en 4 y 5: a partir del martes 12 de agosto de 2025
- Documentos terminados en 6 y 7: a partir del miércoles 13 de agosto de 2025
- Documentos terminados en 8 y 9: a partir del jueves 14 de agosto de 2025