ANSES confirma quiénes van a cobrar más de $490.000 a partir del viernes

Los haberes de los pensionados tendrán en el octavo mes del año un aumento del 1,62%, este incremento se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) luego de conocerse los datos de la inflación de junio.

Además, porque cumplen una serie de requisitos solicitados por ANSES, estos pensionados también reciben el bono de $70.000. Y, por otro lado, dentro de estos beneficiarios hay un sector que cobra otro extra que supera levemente los $108.000.