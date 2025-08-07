Inicio ANSES
ANSES confirma quiénes van a cobrar más de $490.000 a partir del viernes

Un grupo particular de pensionados va a recibir de ANSES más de $490.000 en agosto del 2025, producto del aumento y dos bonos adicionales

Marcos Barrera
Marcos Barrera
Foto: Diario UNO / Martín Pravata

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el calendario de pagos de agosto 2025 y hay un grupo particular de pensionados que van a recibir más de $490.000, depósitos que inician el viernes 8 y se extienden hasta mediado de mes. Los haberes de estos beneficiarios llegan con aumento y dos bonos adicionales.

Los haberes de los pensionados tendrán en el octavo mes del año un aumento del 1,62%, este incremento se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) luego de conocerse los datos de la inflación de junio.

Además, porque cumplen una serie de requisitos solicitados por ANSES, estos pensionados también reciben el bono de $70.000. Y, por otro lado, dentro de estos beneficiarios hay un sector que cobra otro extra que supera levemente los $108.000.

En agosto 2025, ANSES les va a pagar a los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) con aumento y, en el caso particular de las PNC para Madres de 7 hijos, dos bonos, para alcanzar un monto final de $492.367,37.

De esta manera, los haberes de este grupo particular de pensionados se desglosan de la siguiente manera:

  • Las Pensiones No Contributivas recibirán en agosto un aumento del 1,62% y la pensión Madres de 7 hijos llegó a $314.305,37
  • Además, los haberes vienen con el bono de $70.000 que entrega el gobierno de Milei para hacerle frente a la crisis económica
  • Y, las Pensiones No Contributivas para Madres de 7 hijos también cobran el extra por la Tarjeta Alimentar por un monto de $108.062
  • Los titulares de las Pensiones No Contributivas para Madres de 7 hijos van a cobrar en total $492.367,37

ANSES: fechas de pago según el calendario de agosto 2025

Fechas de pagos Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 0 y 1: a partir del viernes 8 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 2 y 3: a partir del lunes 11 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 4 y 5: a partir del martes 12 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 6 y 7: a partir del miércoles 13 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 8 y 9: a partir del jueves 14 de agosto de 2025

