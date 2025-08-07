ANSES Quienes cobran La ANSES es una entidad clave para el bienestar social en Argentina, ya que gestiona una gran variedad de beneficios y prestaciones que brindan un sustento económico a millones de personas en diferentes etapas de su vida.

Por otro lado, ANSES también se siguen depositando los pagos adeudados de julio que son para las Asignaciones de pago único (matrimonio, adopción y nacimiento) y aquellos titulares de la Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.

Calendario de ANSES: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y AUH este viernes 8 de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) da a conocer, mediante su calendario de pagos de agosto 2025, quiénes cobran según la terminación del DNI (Documento Nacional de Identidad) de cada beneficiario.

Fechas de pago del Desempleo Plan 2 (mes a cobrar julio)

Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 31 de julio al 11 de agosto de 2025

Fechas de pagos de jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Documentos terminados en 0: a partir del viernes 8 de agosto de 2025

Documentos terminados en 1: a partir del lunes 11 de agosto de 2025

Documentos terminados en 2: a partir del martes 12 de agosto de 2025

Documentos terminados en 3: a partir del miércoles 13 de agosto de 2025

Documentos terminados en 4: a partir del jueves 14 de agosto de 2025

Documentos terminados en 5: a partir del jueves 14 de agosto de 2025

Documentos terminados en 6: a partir del lunes 18 de agosto de 2025

Documentos terminados en 7: a partir del martes 19 de agosto de 2025

Documentos terminados en 8: a partir del miércoles 20 de agosto de 2025

Documentos terminados en 9: a partir del jueves 21 de agosto de 2025

ANSES cumple un papel fundamental en la protección social y el bienestar de los ciudadanos argentinos, brindando una variedad de servicios y prestaciones para abordar diferentes necesidades.

Fechas de pagos de Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Documentos terminados en 0: a partir del viernes 8 de agosto de 2025

Documentos terminados en 1: a partir del lunes 11 de agosto de 2025

Documentos terminados en 2: a partir del martes 12 de agosto de 2025

Documentos terminados en 3: a partir del miércoles 13 de agosto de 2025

Documentos terminados en 4: a partir del jueves 14 de agosto de 2025

Documentos terminados en 5: a partir del lunes 18 de agosto de 2025

Documentos terminados en 6: a partir del martes 19 de agosto de 2025

Documentos terminados en 7: a partir del miércoles 20 de agosto de 2025

Documentos terminados en 8: a partir del jueves 21 de agosto de 2025

Documentos terminados en 9: a partir del viernes 22 de agosto de 2025

Fechas de pagos Pensiones No Contributivas

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del viernes 8 de agosto de 2025

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del lunes 11 de agosto de 2025

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del martes 12 de agosto de 2025

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del miércoles 13 de agosto de 2025

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del jueves 14 de agosto de 2025

Fechas de pagos Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 8 de agosto al 10 de septiembre de 2025

ANSES: cobros pendientes de julio 2025

Fechas de pago para Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 10 de julio al 11 de agosto de 2025

Todos los documentos Segunda Quincena: a partir del día 22 de julio al 11 de agosto de 2025

Fechas de pago para Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas