Ayuda Escolar 2025: a quiénes les corresponde cobrar en agosto

La Ayuda Escolar es un apoyo económico anual que paga ANSES para acompañar a todos estudiantes en cada ciclo lectivo. A quiénes les corresponde cobrar en agosto

Marcos Barrera
Por Marcos Barrera [email protected]
La Ayuda Escolar, que se paga mediante la Administración Nacional de Seguridad Social ( ANSES), es un apoyo económico que tiene como objetivo asistir a todos los niños y adolescentes de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar (SUAF) en el inicio de cada ciclo lectivo. A qué beneficiarios les corresponde cobrar en agosto 2025.

ANSES abona de manera automáticamente la Ayuda Escolar, que es una asignación de pago único por cada hijo en edad escolar y este año tiene un monto de $85.000 por hijo. Se paga, siempre y cuando, se haya presentado el certificado de alumno regular antes del 31 de diciembre de cada año y, desde la presentación, se acredita a los 60 días.

La Ayuda Escolar Anual es una prestación que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en Argentina. Su objetivo es brindar apoyo económico a los padres o tutores de niños y adolescentes en edad escolar para ayudar a cubrir los gastos relacionados con la educación.

La Ayuda Escolar está destinada a cada hijo en edad escolar y tiene un monto fijo y anual, a diferencia de lo que fue el año anterior. En agosto 2025 la van a cobrar aquellos beneficiarios que no lo hicieron de manera automática en marzo, pero que realizaron el correspondiente trámite en junio, ya que ANSES se demora 60 días en realizar el depósito.

Conforme lo establecido por el Decreto 62/2025, el valor de $85.000 se mantendrá fijo durante todo el ciclo lectivo 2025. Esto se debe a la actualización realizada al importe abonado en el mes de marzo de 2023 (aplicando la fórmula de movilidad prevista por el artículo 32 de la Ley N° 24.241) más la suma de un refuerzo adicional de carácter extraordinario ($42.961) y por única vez para alcanzar los 85 mil pesos.

La Ayuda Escolar Anual busca contribuir a la igualdad de oportunidades educativas y apoyar a las familias en la compra de útiles escolares, ropa y otros materiales necesarios para el inicio del ciclo lectivo.

Es por cada niño o niña que se encuentren dentro de los 45 días a 17 años, inclusive, y que asistan en los niveles jardín, preescolar, primaria y secundaria. La Ayuda Escolar no corresponde por nivel terciario ni universitario y lo cobra uno solo de los padres, una vez por año.

La Ayuda Escolar Anual le corresponde a personas que tienen hijos a cargo en edad escolar y que reciban:

Los requisitos para la Ayuda Escolar son los siguientes

Del hijo:

  • Tener entre 45 días y 17 años inclusive
  • Asistir a establecimientos educativos incorporados a la enseñanza oficial (nivel inicial, primario y secundario)

Del hijo con discapacidad:

  • Sin límite de edad
  • Asistir a establecimientos (públicos o privados) de enseñanza oficial o especial o recibir apoyo de maestros particulares, o concurrir a talleres protegidos o de formación laboral, o recibir rehabilitación

Monto a pagarse por la Ayuda Escolar 2025

El gobierno de Milei confirmó a través del Decreto 63/2025 que la Ayuda Escolar Anual tiene en 2025 un monto final de $85.000.

Esto se debe a la actualización realizada al importe abonado en el mes de marzo de 2023 (aplicando la fórmula de movilidad prevista por el artículo 32 de la Ley N° 24.241) más la suma de un refuerzo adicional de carácter extraordinario ($42.961) y por única vez para alcanzar los 85 mil pesos.

En limpio, el pago de la Ayuda Escolar 2025 se desglosa de la siguiente manera:

  • Monto Ayuda Escolar según la Resolución 152/2025: $42.039
  • Refuerzo adicional extraordinario por Decreto 63/2025: $42.961

