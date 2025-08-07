Ayuda Escolar 2025: a quiénes les corresponde cobrar en agosto

Conforme lo establecido por el Decreto 62/2025, el valor de $85.000 se mantendrá fijo durante todo el ciclo lectivo 2025. Esto se debe a la actualización realizada al importe abonado en el mes de marzo de 2023 (aplicando la fórmula de movilidad prevista por el artículo 32 de la Ley N° 24.241) más la suma de un refuerzo adicional de carácter extraordinario ($42.961) y por única vez para alcanzar los 85 mil pesos.

ANSES-formulario-Ayuda-Escolar.jpg La Ayuda Escolar Anual busca contribuir a la igualdad de oportunidades educativas y apoyar a las familias en la compra de útiles escolares, ropa y otros materiales necesarios para el inicio del ciclo lectivo.

Es por cada niño o niña que se encuentren dentro de los 45 días a 17 años, inclusive, y que asistan en los niveles jardín, preescolar, primaria y secundaria. La Ayuda Escolar no corresponde por nivel terciario ni universitario y lo cobra uno solo de los padres, una vez por año.

La Ayuda Escolar Anual le corresponde a personas que tienen hijos a cargo en edad escolar y que reciban:

Los requisitos para la Ayuda Escolar son los siguientes

Del hijo:

Tener entre 45 días y 17 años inclusive

Asistir a establecimientos educativos incorporados a la enseñanza oficial (nivel inicial, primario y secundario)

Del hijo con discapacidad:

Sin límite de edad

Asistir a establecimientos (públicos o privados) de enseñanza oficial o especial o recibir apoyo de maestros particulares, o concurrir a talleres protegidos o de formación laboral, o recibir rehabilitación

Monto a pagarse por la Ayuda Escolar 2025

El gobierno de Milei confirmó a través del Decreto 63/2025 que la Ayuda Escolar Anual tiene en 2025 un monto final de $85.000.

En limpio, el pago de la Ayuda Escolar 2025 se desglosa de la siguiente manera: