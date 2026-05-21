Cómo utilizar la mezcla de bicarbonato y limón para decirle adiós al mal aliento

El mal aliento, conocido médicamente como halitosis, es una condición incómoda que afecta a millones de personas en todo el mundo. Aunque la industria cosmética ofrece cientos de enjuagues bucales comerciales, la alternativa natural puede estar en el uso de una sencilla mezcla de dos ingredientes.
A través de la combinación del bicarbonato de sodio y el limón, puedes realizar una efectiva preparación que no daña los dientes y evita este problema.
Cómo utilizar la mezcla de bicarbonato de sodio y limón contra el mal aliento
Para combatir el mal aliento, primero hay que entender su origen. El 90% de las veces, el mal olor es causado por bacterias anaerobias que se acumulan en la lengua, las encías y entre los dientes, liberando compuestos de azufre.
El bicarbonato de sodio actúa como un potente neutralizador de ácidos. Al alterar y equilibrar el pH de la boca, destruye las bacterias y remueven la placa bacteriana de la lengua.
Por su parte, el jugo de limón no solo aporta un aroma cítrico que enmascara el mal olor al instante, sino que contiene propiedades antisépticas y antibacterianas naturales que desinfectan la cavidad bucal.
Aunque este truco casero es altamente efectivo para una emergencia o para refrescar el aliento de forma puntual, los dentistas lanzan una advertencia importante: no debe usarse como un enjuague diario, ya que puedes dañar el esmalte de los dientes.
Utiliza este remedio un máximo de dos veces por semana y nunca te cepilles los dientes inmediatamente después de usarlo; espera al menos 20 minutos para que la saliva neutralice los ácidos en tu boca.
Paso a paso: cómo preparar este enjuague casero
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Disuelve: agrega la media cucharadita de bicarbonato en el vaso de agua tibia y remueve bien hasta que se disuelva por completo.
Activa: añade las gotas de jugo de limón (notarás una ligera efervescencia, lo cual es normal).
El enjuague: realiza buches y gárgaras con la mezcla durante 30 segundos, asegurándote de que el líquido llegue a la parte posterior de la lengua.
Enjuaga con agua: escupe la mezcla y, acto seguido, enjuágate la boca con abundante agua limpia para eliminar cualquier residuo de ácido.