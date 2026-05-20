Este trapo, al estar en contacto con superficies, alimentos y humedad, pueden convertirse en un foco de bacterias, hongos, grasa y malos olores. Si no se desinfectan y limpian, afectan la higiene de la cocina y sobre todo es molesto usarlos y que estén sucios o con un olor insoportable.

En este sentido, una experta en crear contenido sobre limpieza, reveló la mezcla mágica que solucionará este tema con los repasadores.

Agua, bicarbonato y jabón: la mezcla poderosa y mágica para que los repasadores queden sin grasa ni olor

La limpieza de la casa es una de las tareas más importantes, pero no solo se trata de limpiarla en su totalidad, sino también los objetos de uso cotidiano y como los repasadores son uno de los mayores transmisores de microorganismos hay que desinfectarlo nocivamente.

De esta forma, Alicia Martínez, creadora de contenido sobre limpieza, comparte un truco casero y sencillo para recuperar la apariencia de los repasadores y que queden sin manchas, ni olor ni bacterias. Este se basa en una mezcla con elementos poderosos en el mundo de la limpieza: el bicarbonato, el agua hirviendo y el jabón.

repasador, agua, bicarbonato, jabon Desinfectar los trapos de cocina con bicarbonato, jabón y agua elimina los olores desagradables que a veces producen los tejidos, sobre todo aquellos que pasan mucho tiempo húmedos al igual que las manchas. Fuente Canva

El agua hirviendo lo mata todo; bacterias, virus y microorganismos, hasta los más rebeldes. Por eso, hay que poner los repasadores en una olla y llenarla de agua y dejar hervir por 10 minutos colocándole bicarbonato y jabón. Después se escurre el agua y los pones en el lavarropas a 40 ºC como mínimo.

Beneficios de esta mezcla de limpieza