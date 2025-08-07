ANSES paga con aumento y bono: cuánto van a cobrar jubilados y pensionados desde el 8 de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que el pago a jubilados y pensionados comenzará a partir de este viernes 8 de agosto y se hará con un aumento y un bono que beneficiará a millones de personas.
Desde ANSES explicaron que el aumento para todos los jubilados y pensionados será del 1,62%, mientras que millones de jubilados y pensionados van a recibir un bono de $70.000 en agosto, que les permita engrosar sus haberes.
Con el incremento de ANSES, las jubilaciones y pensiones serán de 1,62%, respecto a julio. Con este aumento y el bono de $70.000, estos serán los montos a cobrar en agosto:
Hay que tener en cuenta que el bono que paga todos los meses ANSES, no se tienen en cuenta a la hora de calcular el aguinaldo en diciembre, manifestaron las autoridades.
ANSES también dio a conocer las fechas de pago de todos los jubilados y pensionados durante el mes de agosto 2025:
Jubilados y pensionados de ANSES que cobran la jubilación mínima y pensionados
Jubilados y pensionados de ANSES que cobran la jubilación que supera la mínima
Si bien, ANSES todavía no ha oficializado el aumento a jubilados y pensionados en septiembre, las consultoras privadas ya adelantaron de cuánto podría ser, en base a la inflación de julio.
Según las consultoras, el incremento de ANSES en septiembre para jubilados, pensionados y demás beneficiarios sería de alrededor del 2%, superando así el aumento dado en agosto.