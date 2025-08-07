ANSES paga con aumento y bono: cuánto van a cobrar jubilados y pensionados desde el 8 de agosto

Jubilados que cobran la mínima: $384.305,37.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $321.444,30

Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $290.013,76

Pensión Madre de 7 hijos: $384.305,37.

Hay que tener en cuenta que el bono que paga todos los meses ANSES, no se tienen en cuenta a la hora de calcular el aguinaldo en diciembre, manifestaron las autoridades.

ANSES: Fechas de cobro de jubilados y pensionados en agosto

ANSES también dio a conocer las fechas de pago de todos los jubilados y pensionados durante el mes de agosto 2025:

Jubilados y pensionados de ANSES que cobran la jubilación mínima y pensionados

DNI terminados en 0: 8 de agosto

DNI terminados en 1: 11 de agosto

DNI terminados en 2: 12 de agosto

DNI terminados en 3: 13 de agosto

DNI terminados en 4: 14 de agosto

DNI terminados en 5: 15 de agosto

DNI terminados en 6: 18 de agosto

DNI terminados en 7: 19 de agosto

DNI terminados en 8: 20 de agosto

DNI terminados en 9: 21 de agosto

Jubilados y pensionados de ANSES que cobran la jubilación que supera la mínima

DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto

ANSES: de cuánto será el aumento a jubilados y pensionados en septiembre

Si bien, ANSES todavía no ha oficializado el aumento a jubilados y pensionados en septiembre, las consultoras privadas ya adelantaron de cuánto podría ser, en base a la inflación de julio.

Según las consultoras, el incremento de ANSES en septiembre para jubilados, pensionados y demás beneficiarios sería de alrededor del 2%, superando así el aumento dado en agosto.