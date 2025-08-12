Estafas y vaciamiento de cuentas: ANSES emitió un alerta urgente a jubilados y pensionados

En ese sentido, ANSES señaló que siempre se comunicará a través de sus canales de atención oficiales, como el número 130, mi ANSES o Atención Virtual y agregó que a los dos últimos se accede con CUIL y Clave de Seguridad Social, por lo que son más seguros.

Asimismo, desde ANSES también se hicieron dos recomendaciones. La primera es que, en caso de una estafa por parte de personas que dicen ser de ANSES, realizar la denuncia y segundo, nunca publicar datos personales en las redes sociales.

anses (5)

ANSES: cómo denunciar una posible estafa

En caso de una posible estafa o de que se haya producido el engaño, desde ANSES recomendaron denunciar a través de los siguientes medios:

Por internet ingresando a mi ANSES > Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia.

Por escrito mediante correo postal en la Av. Paseo Colón 329, 5° Piso, CABA.

Personalmente en Av. Paseo Colón 329, 5° Piso, CABA o en la oficina de ANSES más cercana.

En ese sentido, desde ANSES explicaron que el sector al que más apuntan los estafadores es el de los jubilados, por lo que hay que prestar especial atención a los llamados o comunicaciones que llegan y que dicen provenir del organismo.