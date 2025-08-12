Estafas y vaciamiento de cuentas: ANSES emitió un alerta urgente a jubilados y pensionados

Inicio Sociedad ANSES
ANSES

ANSES aseguró que los haberes de los jubilados, pensionados y de otros beneficiarios está bajo riesgo por maniobras de estafadores

Los jubilados y pensionados están en la mira. Desde ANSES emitieron un alerta urgente que está centrada en ellos, pero también en el resto de los beneficiarios del organismo que cobran sus haberes y asignaciones a través del organismo social.

El alerta de ANSES tiene que ver con las estafas reiteradas que se vienen dando y que afectan a los beneficiarios de ANSES, que se vienen viendo envueltos en solicitudes de créditos y en el vaciamiento de sus cuentas a través de ardides muy trabajados por parte de los delincuentes.

Cómo evitar estafas: el alerta de ANSES

Según explicaron desde ANSES, todos sus beneficiarios deben tener en cuenta que desde el organismo social nadie va a pedir datos personales o bancarios. Si a través de cualquier vía, ya sea teléfono, correo electrónico o mensaje de texto, se solicita alguno de estos datos, lo más probable es que se esté intentando realizar una estafa.

En ese sentido, ANSES señaló que siempre se comunicará a través de sus canales de atención oficiales, como el número 130, mi ANSES o Atención Virtual y agregó que a los dos últimos se accede con CUIL y Clave de Seguridad Social, por lo que son más seguros.

Asimismo, desde ANSES también se hicieron dos recomendaciones. La primera es que, en caso de una estafa por parte de personas que dicen ser de ANSES, realizar la denuncia y segundo, nunca publicar datos personales en las redes sociales.

ANSES: cómo denunciar una posible estafa

En caso de una posible estafa o de que se haya producido el engaño, desde ANSES recomendaron denunciar a través de los siguientes medios:

  • Por internet ingresando a mi ANSES > Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia.
  • Por escrito mediante correo postal en la Av. Paseo Colón 329, 5° Piso, CABA.
  • Personalmente en Av. Paseo Colón 329, 5° Piso, CABA o en la oficina de ANSES más cercana.

En ese sentido, desde ANSES explicaron que el sector al que más apuntan los estafadores es el de los jubilados, por lo que hay que prestar especial atención a los llamados o comunicaciones que llegan y que dicen provenir del organismo.

