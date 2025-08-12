Estafas y vaciamiento de cuentas: ANSES emitió un alerta urgente a jubilados y pensionados

El alerta de ANSES tiene que ver con las estafas reiteradas que se vienen dando y que afectan a los beneficiarios de ANSES, que se vienen viendo envueltos en solicitudes de créditos y en el vaciamiento de sus cuentas a través de ardides muy trabajados por parte de los delincuentes.
Según explicaron desde ANSES, todos sus beneficiarios deben tener en cuenta que desde el organismo social nadie va a pedir datos personales o bancarios. Si a través de cualquier vía, ya sea teléfono, correo electrónico o mensaje de texto, se solicita alguno de estos datos, lo más probable es que se esté intentando realizar una estafa.
En ese sentido, ANSES señaló que siempre se comunicará a través de sus canales de atención oficiales, como el número 130, mi ANSES o Atención Virtual y agregó que a los dos últimos se accede con CUIL y Clave de Seguridad Social, por lo que son más seguros.
Asimismo, desde ANSES también se hicieron dos recomendaciones. La primera es que, en caso de una estafa por parte de personas que dicen ser de ANSES, realizar la denuncia y segundo, nunca publicar datos personales en las redes sociales.
En caso de una posible estafa o de que se haya producido el engaño, desde ANSES recomendaron denunciar a través de los siguientes medios:
En ese sentido, desde ANSES explicaron que el sector al que más apuntan los estafadores es el de los jubilados, por lo que hay que prestar especial atención a los llamados o comunicaciones que llegan y que dicen provenir del organismo.