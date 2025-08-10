ANSES y la noticia más importante para jubilados: cuándo cobro

De acuerdo a lo anunciado por el gobierno nacional, y luego compartido por ANSES, estamos frente a un incremento que apenas supera al entregado en julio. Este aumento surge desde la inflación de junio anunciada por el INDEC.
Oficialmente, estamos hablando de un aumento del 1,62% de ANSES para jubilados, pensionados y asignaciones sociales. Con el aumento ya impactado, ANSES definió los nuevos montos de la mínima y máxima, y son los siguientes:
- Jubilación mínima: $379.294,79 ($309.294,79 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
- Jubilación máxima: pasará de $2.050.503,62 a $2.081.261,17
ANSES: este es el calendario de pago para jubilados en agosto
ANSES ya comenzó con los primeros pagos de agosto, y este tuvo inicio oficialmente el pasado viernes 8, donde los jubilados, pensionados y asignaciones sociales con DNI terminados en 0 empezaron a recibir la acreditación.
El calendario de pago para jubilados en agosto se compone de la siguiente manera, según ANSES:
Jubilados de ANSES que cobran la jubilación mínima y pensionados
- DNI terminados en 0: 8 de agosto
- DNI terminados en 1: 11 de agosto
- DNI terminados en 2: 12 de agosto
- DNI terminados en 3: 13 de agosto
- DNI terminados en 4: 14 de agosto
- DNI terminados en 5: 15 de agosto
- DNI terminados en 6: 18 de agosto
- DNI terminados en 7: 19 de agosto
- DNI terminados en 8: 20 de agosto
- DNI terminados en 9: 21 de agosto
Jubilados de ANSES que cobran la jubilación que supera la mínima
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto