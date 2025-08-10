ANSES y la noticia más importante para jubilados: cuándo cobro

De acuerdo a lo anunciado por el gobierno nacional, y luego compartido por ANSES, estamos frente a un incremento que apenas supera al entregado en julio. Este aumento surge desde la inflación de junio anunciada por el INDEC.

Oficialmente, estamos hablando de un aumento del 1,62% de ANSES para jubilados, pensionados y asignaciones sociales. Con el aumento ya impactado, ANSES definió los nuevos montos de la mínima y máxima, y son los siguientes:

anses, jubilados (13).jpg

Jubilación mínima: $379.294,79 ( $309.294,79 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Jubilación máxima: pasará de $2.050.503,62 a $2.081.261,17

ANSES: este es el calendario de pago para jubilados en agosto

ANSES ya comenzó con los primeros pagos de agosto, y este tuvo inicio oficialmente el pasado viernes 8, donde los jubilados, pensionados y asignaciones sociales con DNI terminados en 0 empezaron a recibir la acreditación.

El calendario de pago para jubilados en agosto se compone de la siguiente manera, según ANSES:

Jubilados de ANSES que cobran la jubilación mínima y pensionados

DNI terminados en 0: 8 de agosto

DNI terminados en 1: 11 de agosto

DNI terminados en 2: 12 de agosto

DNI terminados en 3: 13 de agosto

DNI terminados en 4: 14 de agosto

DNI terminados en 5: 15 de agosto

DNI terminados en 6: 18 de agosto

DNI terminados en 7: 19 de agosto

DNI terminados en 8: 20 de agosto

DNI terminados en 9: 21 de agosto

Jubilados de ANSES que cobran la jubilación que supera la mínima