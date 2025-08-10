ANSES y la noticia más importante para jubilados: cuándo cobro

ANSES trabaja de lleno en este comienzo de agosto, es por eso que confirma todo lo necesario para cada prestación social. Los jubilados son los protagonistas en esta ocasión, y es que recibieron del ente nacional, la confirmación más importante de todas: cómo son las fechas de acreditación de haberes.

Los jubilados, al igual que las demás prestaciones, ya tienen en claro el nuevo porcentaje de aumento que impactará en sus haberes de agosto, pero en esta ocasión no es lo más importante. Hoy el centro de las miradas de los adultos mayores se posan en las fechas de pago, el cual inició el pasado viernes, según ANSES, y que arranca para todos.

ANSES: este es el nuevo aumento para jubilados

El gobierno de Javier Milei y ANSES oficializaron el nuevo porcentaje de aumento para jubilados, pensionados y asignaciones sociales. La noticia siempre suele ser positiva, pero las prestaciones sociales se sorprendieron al conocer el número que impacta en sus incrementos de agosto.

De acuerdo a lo anunciado por el gobierno nacional, y luego compartido por ANSES, estamos frente a un incremento que apenas supera al entregado en julio. Este aumento surge desde la inflación de junio anunciada por el INDEC.

Oficialmente, estamos hablando de un aumento del 1,62% de ANSES para jubilados, pensionados y asignaciones sociales. Con el aumento ya impactado, ANSES definió los nuevos montos de la mínima y máxima, y son los siguientes:

  • Jubilación mínima: $379.294,79 ($309.294,79 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
  • Jubilación máxima: pasará de $2.050.503,62 a $2.081.261,17

ANSES: este es el calendario de pago para jubilados en agosto

ANSES ya comenzó con los primeros pagos de agosto, y este tuvo inicio oficialmente el pasado viernes 8, donde los jubilados, pensionados y asignaciones sociales con DNI terminados en 0 empezaron a recibir la acreditación.

El calendario de pago para jubilados en agosto se compone de la siguiente manera, según ANSES:

Jubilados de ANSES que cobran la jubilación mínima y pensionados

  • DNI terminados en 0: 8 de agosto
  • DNI terminados en 1: 11 de agosto
  • DNI terminados en 2: 12 de agosto
  • DNI terminados en 3: 13 de agosto
  • DNI terminados en 4: 14 de agosto
  • DNI terminados en 5: 15 de agosto
  • DNI terminados en 6: 18 de agosto
  • DNI terminados en 7: 19 de agosto
  • DNI terminados en 8: 20 de agosto
  • DNI terminados en 9: 21 de agosto

Jubilados de ANSES que cobran la jubilación que supera la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto

