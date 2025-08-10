No es un mensaje de tu jefe: la estafa que puede vaciar tu cuenta en segundos

En raros casos, el número corresponde a tu jefe en realidad, y más precisamente el mensaje suele tener el logo de la empresa o un perfil desconocido.

Otra de las formas por la cual se lleva a cabo esta estafa es a través de una llamada, en la que los delincuentes se hacen pasar por alguien que representa a la empresa.

Este método de estafa se aprovecha del compromiso de muchos trabajadores con una empresa en particular y muchas veces ha llegado a ser denunciada.

La principal recomendación de las autoridades ante esta estafa es verificar siempre la legitimidad de este tipo de solicitudes de pago urgente, poniéndose en contacto directo con los jefes o dueños de la empresa.

Cómo prevenir este método de estafa