En raros casos, el número corresponde a tu jefe en realidad, y más precisamente el mensaje suele tener el logo de la empresa o un perfil desconocido.
Otra de las formas por la cual se lleva a cabo esta estafa es a través de una llamada, en la que los delincuentes se hacen pasar por alguien que representa a la empresa.
Este método de estafa se aprovecha del compromiso de muchos trabajadores con una empresa en particular y muchas veces ha llegado a ser denunciada.
jefe, estafa
No es un mensaje de tu jefe: la estafa que puede vaciar tu cuenta en segundos
La principal recomendación de las autoridades ante esta estafa es verificar siempre la legitimidad de este tipo de solicitudes de pago urgente, poniéndose en contacto directo con los jefes o dueños de la empresa.
Cómo prevenir este método de estafa
- Si recibes una llamada o mensaje que parece provenir de tu jefe, cuelga y contacta directamente a tu superior o a recursos humanos.
- Las estafas suelen generar una sensación de urgencia para que actúes rápidamente sin pensar. Si algo suena demasiado urgente, detente y verifica la información.
- Nunca proporciones datos personales, contraseñas, o detalles bancarios a través de una llamada o mensaje no solicitado.
- Las estafas a menudo carecen de detalles específicos sobre la empresa o el puesto, o pueden tener faltas de ortografía o gramática en los mensajes.