Hermosa venganza, que se ganó la aprobación de la crítica con sus reseñas positivas, tuvo cinco nominaciones a Mejor guión original en los Premios Oscar y otras tantas en los Globos de Oro, además de otros reconocimientos en distintos festivales del cine mundial.

La película protagonizada por Carey Mulligan se estrenó en Netflix el 3 de agosto de 2025, con una duración de 1 hora y 53 minutos.

netflix-carey-mulligan-pelicula La actriz Carey Mulligan arrasa en esta película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Hermosa venganza

La nueva película que llegó a Netflix tiene como protagonista a Cassie Thomas (Carey Mulligan), una mujer que suele frecuentar clubes nocturnos y fingir que está pasada de copas. Lo que no saben todos hombres que la buscan, es que ni se imaginan cuáles son las verdaderas intenciones de Cassie, al hacerse pasar por borracha. Algo pasó un tiempo atrás y ella buscará venganza.

carey-mulligan-pelicula-netflix Netflix sorprendió a todo el mundo con la llegada de esta película.

Reparto de Hermosa venganza, película de Netflix

Carey Mulligan (Cassandra “Cassie” Thomas)

Bo Burnham (Ryan Cooper)

Clancy Brown (Stanley Thomas)

Jennifer Coolidge (Susan Thomas)

Laverne Cox (Gail)

Alison Brie (Madison McPhee)

Chris Lowell (Alexander "Al" Monroe)

Connie Britton (Elizabeth Walker)

Adam Brody (Jerry)

Tráiler de Hermosa venganza, película de Netflix

Dónde ver la película Hermosa venganza, según la zona geográfica