Por qué hay que poner vinagre y berenjenas en una olla: ¿qué significa?

El vinagre no solo sirve para limpiar o preparar conservas. Este producto fermentado es perfecto para mejorar la textura, sabor y calidad de otros productos

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
El vinagre es un producto económico y con múltiples usos en el hogar

Cuando necesitamos realizar algún truco casero de limpieza o queremos condimentar alguna ensalada, siempre pensamos en vinagre. El vinagre es un producto bastante antiguo y beneficioso que se descubrió hace ya muchos años por accidente, cuando un barril de vino se pasó de fermentación.

¿Qué significa la técnica del vinagre en las berenjenas? Este líquido ácido es un complemento e ingrediente ideal en la cocina. Puede ser utilizado para mejorar la textura de algunos alimentos como legumbres o pastas y para favorecer la cocción y sabor de huevos.

berenjenas en vinagre
Son hortalizas ricas y nutritivas

¿Por qué deberías poner las berenjenas en agua con vinagre?

Naturalmente la berenjena tiene un gusto amargo y desagradable para muchas personas. La berenjena es una hortaliza similar a los tomates. Es originaria de la India y China aunque está distribuida en todo el mundo.

Existen distintas variedades de berenjena, en Argentina se consiguen principalmente la morada, la rayada y la blanca. Es un ingrediente versátil y perfecto para guisos, milanesas, rellenos y escabeches. Además, es muy abundante y relativamente económico.

Quizás la mejor forma de quitarle el amargor a la berenjena es colocarla en sal durante la noche o cocinarla con un poco de azúcar pero, existe otra técnica bastante efectiva.

remojar berenjenas
El contenido ácido del vinagre mejora el sabor y textura de la berenjena

Para quitarle el amargor a la pulpa de la berenjena, puedes remojar el alimento en agua fría con dos cucharadas de vinagre durante unos minutos.

El vinagre elimina ese gusto amargo y mejora la textura de la berenjena. Lo mejor es usar vinagre de manzana o blanco. Escurre bien el vinagre y el agua de la berenjena luego de 15 minutos, seca con servilletas y prepara la receta.

Puedes realizar el mismo procedimiento combinando sal con vinagre. Es una técnica muy efectiva para quitar lo amargo y, a su vez, le quita la textura elástica a la berenjena. Ahora que ya sabes qué significa este secreto de cocina, solo debes aprovechar las propiedades del vinagre en tu cocina.

¿Cuáles son los principales beneficios de la berenjena para la salud?

berenjena
Puede comerse asada, hervida, a la parrilla o al horno

  • La berenjena es un alimento rico en vitaminas, agua, minerales y fibra.
  • Consumir berenjena favorece la salud del corazón, los riñones y los huesos.
  • La berenjena es buena para la salud digestiva, principalmente para la flora bacteriana.
  • Es un alimento rico en vitamina B, un nutriente beneficioso para el pelo y la piel.
  • Ayuda a regular los niveles de colesterol en sangre.
  • La berenjena es un antioxidante natural que previene el envejecimiento celular.

