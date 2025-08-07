Chau olor a pata en las pantuflas: utiliza un poco de vinagre para eliminarlo

¿Cómo puedo eliminar el olor a pata de las pantuflas usando un poco de vinagre?

El vinagre es un líquido ácido muy utilizado en el mundo de la limpieza. En su justa medida, este alimento puede quitar manchas de grasa de los utensilios, el sarro acumulado en las canillas del baño, elimina el olor de la heladera y hasta puede quitar manchas de la ropa.

Para realizar este truco te recomiendo el vinagre de limpieza destilado o el vinagre blanco de vino apto para consumo, son los que tienen olor más suave y menos afrutado. Lo ideal es lavar las pantuflas, pero si el olor no sale vas a tener que recurrir a esta técnica.

pantuflas con mal olor Es un truco perfecto para las pantuflas de peluche

Coloca partes iguales de agua y vinagre en un recipiente con con pico pulverizador. Rocía las pantuflas por dentro con la mezcla de vinagre para eliminar el olor a pata. Deja que las pantuflas se sequen en un ambiente ventilado y fresco para que se vaya el olor a para y a vinagre. Si el olor se mantiene, puedes repetir el proceso con vinagre o colocar un poco de bicarbonato de sodio.

No olvides lavar tus pies con frecuencia y utilizar talco o desodorante de pies para evitar el mal olor. Realiza este truco siempre que sea necesario y ventila las pantuflas cada cierto tiempo.

¿Qué otros ingredientes naturales sirven para eliminar el olor a pata?

mal olor No olvides lavar tus pies a diario y ventilar el calzado

También puedes utilizar otros productos naturales para combatir el olor a pata del calzado. Por ejemplo, el limón rebajado con agua también elimina este olor tan característico, al igual que el alcohol.

Otra opción es la sal o el orégano, dos alimentos naturales que siempre están en la alacena. Las bolsitas de sal absorben el olor a para y la humedad del calzado, al igual que el orégano.