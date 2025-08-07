Chau olor a pata en las pantuflas: utiliza un poco de vinagre para eliminarlo

Muchas prendas de ropa como las medias, zapatillas o el calzado de casa, suelen acumular mucho olor a pata si no se lavan con frecuencia. Este olor puede ser muy intenso si no lo eliminas a tiempo.
El vinagre es un ingrediente natural que puede ser de mucha ayuda para este tipo de problemas de hogar. Para aprovechar todas las propiedades de este producto, solo hace falta un truco y algunas recomendaciones.
Las pantuflas son una de esas prendas de casa cotidianas que utilizamos sobre todo en los meses de frío sin parar, sin lavarlas y sin descanso. Este tipo de calzado es el espacio perfecto para el olor, ya que los pies se mantienen dentro por varias horas y con una temperatura cálida.
El vinagre es un líquido ácido muy utilizado en el mundo de la limpieza. En su justa medida, este alimento puede quitar manchas de grasa de los utensilios, el sarro acumulado en las canillas del baño, elimina el olor de la heladera y hasta puede quitar manchas de la ropa.
Para realizar este truco te recomiendo el vinagre de limpieza destilado o el vinagre blanco de vino apto para consumo, son los que tienen olor más suave y menos afrutado. Lo ideal es lavar las pantuflas, pero si el olor no sale vas a tener que recurrir a esta técnica.
No olvides lavar tus pies con frecuencia y utilizar talco o desodorante de pies para evitar el mal olor. Realiza este truco siempre que sea necesario y ventila las pantuflas cada cierto tiempo.
También puedes utilizar otros productos naturales para combatir el olor a pata del calzado. Por ejemplo, el limón rebajado con agua también elimina este olor tan característico, al igual que el alcohol.
Otra opción es la sal o el orégano, dos alimentos naturales que siempre están en la alacena. Las bolsitas de sal absorben el olor a para y la humedad del calzado, al igual que el orégano.