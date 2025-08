Qué significa qué un perro le monte la pierna a algunas personas y a otras no

De seguro has notado que el comportamiento de los perros es único y que su forma de expresarse también es muy particular. Un claro ejemplo ocurre cuando la mascota tiende a montar o "usar" nuestra pierna o la de otra persona para satisfacer un deseo. ¿Qué significa cuando sucede? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué algunas personas sí y otras no?