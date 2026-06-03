Puntos rojos en la carne de vaca: ¿por qué aparecen y qué nos indican?

Por ejemplo, algo bastante común es encontrar pequeños puntos rojos en la carne de vaca cruda y no saber qué significa o si están indicando algo peligroso. Lo mismo pasa cuando la carne viene con mucha sangre, que en realidad no es sangre; o cuando el pollo tiene algún traumatismo muscular que deja manchas verdes en la carne.

Todos estos detalles pueden o no ser peligrosos. Por eso conviene consultar siempre con el carnicero y no consumir carne que nos de desconfianza. Hoy te cuento qué significa que la carne tenga puntos rojos, qué conviene hacer cuando esto pasa y en qué casos no hay que consumir la carne de vaca.

Por qué la carne de vaca tiene puntos rojos y qué significa

Los puntos rojos que aparecen en la carne cruda son bastante frecuentes y tienen un nombre: se llaman petequias. Pero, ¿qué significa su aparición?

Las petequias son pequeñas hemorragias capilares que se producen durante el sacrificio del animal. Cuando la vaca es sacrificada, se pueden romper vasos sanguíneos que producen estos puntos rojos.

carne de vaca Estas manchas son pequeñas hemorragias.

Las petequias en la carne de vaca no indican ningún peligro. Estéticamente pueden asustarnos o llamar nuestra atención, pero no son señal de una enfermedad infecciosa en el corte de carne o el animal.

Son una señal de estrés agudo en el animal en el momento de la faena o de golpes en el transporte de la vaca viva. En casos más complejos y dependiendo de la cria del animal, pueden deberse al uso de picanas para conducir a la vaca. Pero chequear esto como consumidor es bastante difícil.

Aunque no representan un riesgo para la salud, las petequias en la carne pueden ser un problema de comecio y rechazo en las carnicerias por incumplimiento en los tratamientos del animal antes, durante y después de la faena.

Casos en los que no deberías consumir la carne de vaca

Si la carne o algún alimento elaborado con carne como base tiene un color verdoso, una tonalidad gris o una textura muy babosa, no deberías consumirlo.

cocinar carne molida No comas carne en mal estado.

Cuando la carne tiene olor agrio tampoco se tiene que comer, o si está mal cocida. Este último punto es importante en la carne molida principalmente.