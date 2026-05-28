Cómo preparar Pan de carne: la receta jugosa y sabrosa con 8 ingredientes y bien condimentada

El pan de carne es una comida versátil y perfecta para acompañar el puré de papas, una ensalada mixta o de vegetales verdes. Con o sin relleno, es una receta que debes incluir a tu recetario durante la época otoñal.

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Receta para hacer pan de carne especiado y jugoso

Ingredientes:

500 g de carne molida o cortada a cuchillo

1 cebolla

2 dientes de ajo

Sal y pimienta, a gusto

2 huevos

1 taza de pan rallado

1/4 taza de leche

Condimentos: comino molido, pimentón, ajo en polvo y cebolla en polvo

Relleno (opcional):

1 paquete de salchichas

3 huevos duros

200 g de queso cremoso

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Cómo preparar la receta de pan de carne, paso a paso

Antes de comenzar a preparar la receta del Pan de carne, es importante encender el horno a 180°C. Además, vas a engrasar un molde para tortas o budines, o una asadera.