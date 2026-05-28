Inicio Recetas pan
Especial de otoño

Cómo preparar Pan de carne: la receta jugosa y sabrosa con 8 ingredientes y bien condimentada

Descubre cómo preparar un pan de carne jugoso y sabroso, una receta otoñal ideal para acompañar tus comidas.

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
El pan de carne es una de las mejores recetas para disfrutar en otoño.

El pan de carne es una de las mejores recetas para disfrutar en otoño.

El pan de carne es una de las recetas de otoño más sabrosas y nutritivas, ya que aporta proteínas y calorías necesarias para nutrir el organismo durante la época más fría del año. Se trata de una especie de budín de carne molina que puede servirse solo o relleno.

La carne se condimenta con sal, pimienta y diversas especias como comino, pimentón y ajo en polvo, lo que le da un sabor especial. Esta receta de pan es jugosa y muy aromática, por lo que es súper reconfortante en otoño.

El pan de carne es una comida versátil y perfecta para acompañar el puré de papas, una ensalada mixta o de vegetales verdes. Con o sin relleno, es una receta que debes incluir a tu recetario durante la época otoñal.

Pan de carne _20250814_123156_0000

Receta para hacer pan de carne especiado y jugoso

Ingredientes:

  • 500 g de carne molida o cortada a cuchillo
  • 1 cebolla
  • 2 dientes de ajo
  • Sal y pimienta, a gusto
  • 2 huevos
  • 1 taza de pan rallado
  • 1/4 taza de leche
  • Condimentos: comino molido, pimentón, ajo en polvo y cebolla en polvo

Relleno (opcional):

  • 1 paquete de salchichas
  • 3 huevos duros
  • 200 g de queso cremoso
receta pastel de carne (2).jpg

Cómo preparar la receta de pan de carne, paso a paso

Antes de comenzar a preparar la receta del Pan de carne, es importante encender el horno a 180°C. Además, vas a engrasar un molde para tortas o budines, o una asadera.

  1. Primero, en un bol grande, mezcla la carne molida con la cebolla y el ajo picado, sal y pimienta y el resto de los condimentos. Mezcla bien hasta obtener una masa homogénea.
  2. En un bowl aparte, bate los huevos y luego agrégalos a la mezcla de carne. También suma el pan rallado y la leche y mezcla nuevamente.
  3. Opcional: si quieres hacer un pan de carne relleno, forma un rectángulo con la masa y estira bien sobre un papel film. En el centro, a lo largo, coloca las salchicas, el queso mantecoso y los huevos duros cortados por la mitad. Luego, enrolla el pastel y cierra bien.
  4. Vuelca la mezcla de carne o el pastel relleno en el molde aceitado y cocina en el horno precalentado durante 45 minutos o hasta que esté dorado por fuera y cocido por dentro. Deja entibiar antes de servir.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar