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Cómo hacer Budín de limón con aceite y ralladura: la receta con 6 ingredientes y en 30 minutos

La receta clásica de budín de limón con aceite y ralladura es perfecta para disfrutar en cualquier momento del día.

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
El budính de limón con aceite y ralladura es una de las mejores recetas para el mate.

El budính de limón con aceite y ralladura es una de las mejores recetas para el mate.

El budín de limón con aceite y ralladura es una de las recetas más económicas y sabrosas para acompañar el mate en el desayuno o la merienda. Este clásico de la cocina argentina se destaca por su miga suave y húmeda, siendo el aceite el gran secreto para que quede liviano y parejo.

Por su parte, la ralladura de limón le aporta frescura y un sabor intenso al budín, sin generar demasiada acidez. Además, un glaseado cítrico hacen de esta receta básica un manjar.

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Receta para hacer budín de limón con aceite y ralladura

Ingredientes:

  • 3 huevos
  • 2 tazas de harina leudante
  • 1 taza de azúcar
  • 1 taza de aceite neutro
  • Ralladura y jugo de 1 limón
  • 1 cdta. de polvo de hornear

Cómo preparar budín de limón con aceite: la receta, paso a paso

  1. Para empezar, en un bol grande, coloca los huevos con el azúcar y bate con varillas hasta obtener una textura espesa. Agrega el aceite y sigue batiendo. También, suma la ralladura y el jugo de limón. Combina bien.
  2. Luego, tamiza una taza de harina con el polvo de hornear e incorpora a la mezcla anterior con movimientos envolventes, con la ayuda de una espátula. Añade la segunda taza de harina y vuelve a realizar movimientos envolventes.
  3. Finalmente, vuelca la mezcla en una budinera enmantecada y enharinada y lleva el budín de limón a la parte media del horno precalentado. Cocina por 30 minutos.
budin de limon

Receta del glaseado de limón para budines

Ingredientes:

  • 250 g de azúcar impalpable
  • Leche, c/n
  • 1 cda. de jugo y ralladura de limón

Procedimiento:

  1. Primero, en un recipiente pequeño, mezcla azúcar impalpable con un poco de leche hasta lograr una consistencia espesa.
  2. Luego, suma una cucharada de jugo de limón hasta lograr una textura consistente pero fluida.
  3. Cuando el budín o tu torta salga del horno, cubre con el glaseado de limón y espolvorea ralladura por encima.

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