Cómo hacer mayonesa de ajo casera: la receta suave, cremosa y riquísima

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Receta de mayonesa de ajo casera, ingredientes

Para llenar un frasco mediano (ideal para consumir en el momento o guardar un par de días en la heladera), vas a necesitar:

1 huevo entero: es fundamental que esté a temperatura ambiente.

1 o 2 dientes de ajo : la cantidad depende de qué tan intenso te guste.

: la cantidad depende de qué tan intenso te guste. 200 ml de aceite: lo ideal es usar de girasol o maíz para que el sabor sea neutro. Si te gusta el aceite de oliva, podés usar una mezcla (150 ml de girasol y 50 ml de oliva) para que no invada el paladar.

1 cucharada de jugo de limón (o vinagre de alcohol).

Sal y pimienta negra a gusto.

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Receta de mayonesa de ajo casera, paso a paso

La clave del éxito en esta receta no está en los ingredientes, sino en el movimiento. Seguí estos pasos al pie de la letra:

Prepará el ajo: pelá los dientes de ajo, cortalos a la mitad y retirales el brote verde del centro (el corazón). Este es el gran secreto para que la mayonesa no caiga pesada ni repita. Todo al vaso: en el vaso alto de la minipimer, colocá el huevo entero, los ajos, el jugo de limón, la sal y la pimienta. El aceite: verté los 200 ml de aceite sobre los ingredientes. Vas a notar que el aceite queda flotando arriba y el huevo abajo. Está perfecto. La magia de la emulsión: introducí la minipimer hasta tocar el fondo del vaso. Encendela a velocidad media/alta y no la muevas para nada. Vas a ver cómo en el fondo empieza a formarse una crema blanca. El toque final: cuando notes que la mayor parte de la preparación ya es mayonesa, empezá a mover la batidora suavemente hacia arriba y hacia abajo para integrar el resto del aceite.

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El tip salvador para la receta

Si por algún motivo la mayonesa se te corta (queda líquida y desligada), no la tires. Poné un huevo nuevo en un vaso limpio, empezá a batir y andá agregando la mayonesa cortada de a poquito, como si fuera aceite. Se vuelve a emulsionar por completo.

Conservación y seguridad de la receta de mayonesa de ajo

Al llevar huevo crudo, es fundamental hacer esta mayonesa con huevos muy frescos y de procedencia confiable. Además, no debe quedar a temperatura ambiente. Guardala siempre en la heladera en un frasco de vidrio esterilizado y con tapa hermética, y consumila dentro de los 2 a 3 días máximo.