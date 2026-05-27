Cómo hacer mayonesa de ajo casera: la receta suave, cremosa y riquísima

No hay vuelta que darle: una buena receta de mayonesa de ajo eleva cualquier comida. Ya sea para untar en un pan casero antes de que salgan los choripanes de la parrilla, para acompañar unas papas fritas o para coronar el clásico lomito me, este aderezo es un verdadero manjar.
Sin embargo, muchos le escapan a la preparación casera por miedo a que la emulsión "se corte" o porque creen que lleva demasiado tiempo. La buena noticia es que con la técnica adecuada y el uso de una batidora de inmersión (la clásica minipimer), lograr una mayonesa firme, sedosa y con el picor exacto de ajo es cuestión de apenas unos minutos.
Aquí te compartimos la receta infalible y los secretos para que te conviertas en el experto en aderezos de tus juntadas.
Receta de mayonesa de ajo casera, ingredientes
- Para llenar un frasco mediano (ideal para consumir en el momento o guardar un par de días en la heladera), vas a necesitar:
- 1 huevo entero: es fundamental que esté a temperatura ambiente.
- 1 o 2 dientes de ajo: la cantidad depende de qué tan intenso te guste.
- 200 ml de aceite: lo ideal es usar de girasol o maíz para que el sabor sea neutro. Si te gusta el aceite de oliva, podés usar una mezcla (150 ml de girasol y 50 ml de oliva) para que no invada el paladar.
- 1 cucharada de jugo de limón (o vinagre de alcohol).
- Sal y pimienta negra a gusto.
Receta de mayonesa de ajo casera, paso a paso
La clave del éxito en esta receta no está en los ingredientes, sino en el movimiento. Seguí estos pasos al pie de la letra:
- Prepará el ajo: pelá los dientes de ajo, cortalos a la mitad y retirales el brote verde del centro (el corazón). Este es el gran secreto para que la mayonesa no caiga pesada ni repita.
- Todo al vaso: en el vaso alto de la minipimer, colocá el huevo entero, los ajos, el jugo de limón, la sal y la pimienta.
- El aceite: verté los 200 ml de aceite sobre los ingredientes. Vas a notar que el aceite queda flotando arriba y el huevo abajo. Está perfecto.
- La magia de la emulsión: introducí la minipimer hasta tocar el fondo del vaso. Encendela a velocidad media/alta y no la muevas para nada. Vas a ver cómo en el fondo empieza a formarse una crema blanca.
- El toque final: cuando notes que la mayor parte de la preparación ya es mayonesa, empezá a mover la batidora suavemente hacia arriba y hacia abajo para integrar el resto del aceite.
El tip salvador para la receta
Si por algún motivo la mayonesa se te corta (queda líquida y desligada), no la tires. Poné un huevo nuevo en un vaso limpio, empezá a batir y andá agregando la mayonesa cortada de a poquito, como si fuera aceite. Se vuelve a emulsionar por completo.
Conservación y seguridad de la receta de mayonesa de ajo
Al llevar huevo crudo, es fundamental hacer esta mayonesa con huevos muy frescos y de procedencia confiable. Además, no debe quedar a temperatura ambiente. Guardala siempre en la heladera en un frasco de vidrio esterilizado y con tapa hermética, y consumila dentro de los 2 a 3 días máximo.