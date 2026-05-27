Cómo hacer sushi casero clásico: la receta fresca y sabor delicado

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Receta de sushi casero, ingredientes

Para el arroz (shari):

2 tazas de arroz para sushi (de grano corto). Si no se consigue, el "doble carolina" es un excelente plan B.

para (de grano corto). Si no se consigue, el "doble carolina" es un excelente plan B. 2 tazas de agua.

4 cucharadas de vinagre de arroz (o vinagre de alcohol suave).

(o vinagre de alcohol suave). 2 cucharadas de azúcar.

1 cucharadita de sal.

Para el relleno y armado:

1 paquete de algas Nori.

200 g de salmón rosado o trucha (fresco y sin espinas).

1 palta madura pero firme.

1 pote de queso crema de consistencia firme.

1 esterilla de bambú (Makisu).

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Receta de sushi casero, paso a paso

El secreto del lavado: el principal error al hacer sushi es hervir el arroz directamente del paquete. Primero, hay que colocarlo en un bol con agua fría, frotarlo suavemente y cambiar el agua entre cuatro y cinco veces hasta que deje de salir blanca. Esto elimina el exceso de almidón y evita que quede hecho una pasta incomible. Cocción milimétrica: una vez lavado y escurrido, se coloca el arroz en una olla junto con las dos tazas de agua. Se tapa y se lleva a fuego fuerte. Apenas rompe el hervor, el fuego debe bajarse al mínimo absoluto durante 15 minutos. El paso más crítico: cumplido el tiempo, se apaga el fuego y se deja reposar la olla tapada por 10 minutos más. La regla de oro aquí es no destapar la olla bajo ninguna circunstancia. El aderezo o "Sushizu": mientras el arroz reposa, se mezcla en una taza el vinagre, el azúcar y la sal, calentándolo apenas para que los sólidos se disuelvan. Luego, se pasa el arroz caliente a un recipiente amplio (idealmente de madera o plástico, evitando el metal) y se vuelca el líquido. Con una espátula, se mezcla con movimientos de corte para no aplastar los granos. Se debe dejar enfriar a temperatura ambiente. La hora del armado: con la esterilla de bambú forrada en papel film por cuestiones de higiene, se coloca media plancha de alga Nori con la parte brillante hacia abajo. Con las manos mojadas (fundamental para que no se pegue), se esparce un puñado de arroz sobre el alga, dejando un centímetro libre en el borde superior. En el centro, se traza una línea de queso crema y se acomodan bastones de salmón y palta. Tomando el borde inferior de la esterilla, se enrolla con firmeza hacia adelante, apretando para compactar el relleno, hasta llegar al borde libre del alga.

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El truco del chef para el corte de la receta

Utilizar el cuchillo más afilado de la cocina y pasar la hoja por un paño húmedo antes de cada corte. Esto permite atravesar el alga y el arroz sin desarmar la pieza. Cortar por la mitad, y luego cada mitad en porciones iguales.

Para llevar a la mesa, lo ideal es servirlos inmediatamente acompañados de salsa de soja, wasabi y jengibre encurtido. Un plato que no solo deleita el paladar, sino que transforma la cocina en un verdadero ritual de fin de semana.