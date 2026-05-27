Cómo hacer sushi casero clásico: la receta fresca y sabor delicado

El sushi dejó de ser una rareza exótica hace muchos años para convertirse en una de las opciones favoritas. Sin embargo, cuando se trata de prepararlo en casa con alguna receta, el entusiasmo suele chocar con un muro de dudas: ¿qué arroz compro? ¿Cómo logro que no se desarme? ¿Es muy difícil enrollarlo?
La realidad es que hacer sushi es, ante todo, un ejercicio de paciencia y detalle. No hace falta ser un Itamae (maestro de cocina japonés) para lograr excelentes resultados, pero sí es fundamental respetar los tiempos y, sobre todo, el tratamiento del arroz. En el universo del sushi, el pescado fresco es el protagonista visual, pero el arroz es el alma de la receta.
A continuación, una receta clásica y adaptada para armar Makis (los tradicionales rollos con el alga por fuera), ideal para dar los primeros pasos.
Receta de sushi casero, ingredientes
Para el arroz (shari):
- 2 tazas de arroz para sushi (de grano corto). Si no se consigue, el "doble carolina" es un excelente plan B.
- 2 tazas de agua.
- 4 cucharadas de vinagre de arroz (o vinagre de alcohol suave).
- 2 cucharadas de azúcar.
- 1 cucharadita de sal.
Para el relleno y armado:
- 1 paquete de algas Nori.
- 200 g de salmón rosado o trucha (fresco y sin espinas).
- 1 palta madura pero firme.
- 1 pote de queso crema de consistencia firme.
- 1 esterilla de bambú (Makisu).
Receta de sushi casero, paso a paso
- El secreto del lavado: el principal error al hacer sushi es hervir el arroz directamente del paquete. Primero, hay que colocarlo en un bol con agua fría, frotarlo suavemente y cambiar el agua entre cuatro y cinco veces hasta que deje de salir blanca. Esto elimina el exceso de almidón y evita que quede hecho una pasta incomible.
- Cocción milimétrica: una vez lavado y escurrido, se coloca el arroz en una olla junto con las dos tazas de agua. Se tapa y se lleva a fuego fuerte. Apenas rompe el hervor, el fuego debe bajarse al mínimo absoluto durante 15 minutos. El paso más crítico: cumplido el tiempo, se apaga el fuego y se deja reposar la olla tapada por 10 minutos más. La regla de oro aquí es no destapar la olla bajo ninguna circunstancia.
- El aderezo o "Sushizu": mientras el arroz reposa, se mezcla en una taza el vinagre, el azúcar y la sal, calentándolo apenas para que los sólidos se disuelvan. Luego, se pasa el arroz caliente a un recipiente amplio (idealmente de madera o plástico, evitando el metal) y se vuelca el líquido. Con una espátula, se mezcla con movimientos de corte para no aplastar los granos. Se debe dejar enfriar a temperatura ambiente.
- La hora del armado: con la esterilla de bambú forrada en papel film por cuestiones de higiene, se coloca media plancha de alga Nori con la parte brillante hacia abajo. Con las manos mojadas (fundamental para que no se pegue), se esparce un puñado de arroz sobre el alga, dejando un centímetro libre en el borde superior.
- En el centro, se traza una línea de queso crema y se acomodan bastones de salmón y palta. Tomando el borde inferior de la esterilla, se enrolla con firmeza hacia adelante, apretando para compactar el relleno, hasta llegar al borde libre del alga.
El truco del chef para el corte de la receta
Utilizar el cuchillo más afilado de la cocina y pasar la hoja por un paño húmedo antes de cada corte. Esto permite atravesar el alga y el arroz sin desarmar la pieza. Cortar por la mitad, y luego cada mitad en porciones iguales.
Para llevar a la mesa, lo ideal es servirlos inmediatamente acompañados de salsa de soja, wasabi y jengibre encurtido. Un plato que no solo deleita el paladar, sino que transforma la cocina en un verdadero ritual de fin de semana.