Quinotos en almíbar: la receta casera con 4 ingredientes para conservarlos todo el año

Los quinotos en almíbar son una de las recetas de conservas caseras más tradicionales para aprovechar esta fruta de temporada y disfrutarla durante varios meses. Su combinación de sabor dulce con un toque cítrico los convierte en el acompañamiento perfecto para postres, helados, quesos, budines y tortas.
Esta receta de quinotos en almíbar se destaca por su sencilla preparación y por ofrecer una excelente alternativa para conservar la fruta sin perder su aroma ni su textura. Con pocos ingredientes y un proceso de cocción simple, es posible obtener una conserva casera de gran sabor, ideal para tener siempre a mano.
Entre las recetas de conservas más elegidas, los quinotos en almíbar ocupan un lugar especial por su versatilidad y su intenso sabor. Además, esta fruta aporta vitamina C, fibra y antioxidantes, por lo que la preparación no solo resulta deliciosa, sino también una excelente forma de aprovechar todos los beneficios de los quinotos.
Receta de quinotos en almíbar
Los quinotos en almíbar se preparan en 7 días. Si embargo, una receta rápida compartida por Paulina Cocina se elabora en solo 2 días.
Ingredientes para 2 frascos:
- 600 g de quinotos
- 400 g de azúcar
- 1 puñado de sal gruesa
- 1 cda. de vodka (ingrediente especial)
Cómo hacer quinotos en almíbar: la receta, paso a paso
- Primero, lava los quinotos con cuidado para que no se rompan y hiérvelos durante 10 minutos. Pasado el tiempo, sácalos con una espumadera, enjuaga en agua fría y descarta el agua salada.
- Vuelve a hervir los quinotos en agua sola durante 10 minutos más y retira con una espumadera. Pincha cada quinoto con un palillo, con cuidado.
- Coloca azúcar en una olla y cubre con un litro de agua. Lleva al fuego bajo durante media hora y deja reposar por 5 horas.
- Lleva nuevamente los quinotos a fuego bajo, por media hora, moviendo la olla desde fuera. Reserva por 5 horas más.
- Vuelve a poner los quinotos al fuego, durante media hora, y deja reposar otras 5 horas más.
- Para el último hervor, agrega un chorrito de vodka. Los quinotos en almíbar deben quedar dorados y transparentes.
- Por último, guarda los quinotos en almíbar en frascos esterilizados y calientes, tápalos bien y dales la vuelta por unos 10 minutos para generar vacío.
Cómo esterilizar frascos de vidrio en el microondas
Se pueden esterilizar los frascos para dulce, mermelada o almíbares en el microondas, de una forma más sencilla y rápida que la tradicional.
El truco para esterilizar frascos en el microondas:
- Lava bien los frascos y sus tapas.
- Llena de agua hasta la mitad y llevar al microondas, sin las tapas, a potencia máxima por 3 minutos o hasta que hierva.
- Retira del microondas, tira el agua y pásales un trapito o algodón con alcohol, por dentro. Haz lo mismo con las tapas.
- Coloca los frascos en la rejilla del horno, con el horno encendido al mínimo o con la puerta abierta.
- Una vez secos, puedes envasar la conserva. Siempre debes envasar el almíbar de quinotos con el frasco caliente. Si no es posible, asegúrate de que el frasco y la elaboración tengan la misma temperatura para que no se rompa el vidrio.