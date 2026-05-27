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Rico y esponjoso

Cómo preparar Pan de papa: la receta casera con 7 ingredientes y el truco para que quede esponjoso

El pan de papa, la clave para unas hamburguesas caseras perfectas: te contamos la receta tradicional y cómo lograr una textura esponjosa.

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
El pan de papa es una de las mejores recetas para preparar hamburguesas caseras.

El pan de papa es una de las mejores recetas para preparar hamburguesas caseras.

El pan de papa es el insumo que hace especiales a las hamburguesas y por eso, circulan muchas recetas en la web que intentan replicarlo. Lo cierto es que estos bollitos se pueden hacer en casa, con los ingredientes correctos, y quedan igual de esponjosos y tiernos que los de panadería.

Además de usarse para hamburguesas, el pan de papa se adapta a diferentes comidas: como acompañamiento de sopas, ensaladas, tucos o, simplemente, untado con manteca o mermelada.

El origen de esta receta se remonta a la época en la que el puré de papas se comenzó a incorporar en la panificación para mejorar la textura y prolongar la frescura del panificado.

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Cómo hacer pan de papa tradicional y esponjoso

Ingredientes para 12 panes:

  • 2 papas medianas
  • 500 g de harina de trigo
  • 1 sobre de levadura seca (7 g)
  • 1 cda. de azúcar
  • 1 cdta. de sal
  • 2 cdas. de manteca
  • 200 ml. de agua tibia
  • 1 huevo (opcional)
pan de papa

Pan de papa para hamburguesa: la receta, paso a paso

  1. Primero, pela las papas, córtalas en cubos y cocínalas en agua con sal hasta que queden tiernas. Escúrrelas bien y forma un puré. Deja enfriar.
  2. Mientras tanto, en un recipiente grande, mezcla la harina con la levadura, el azúcar y la sal. Una vez que el puré esté frío, agrégalo a la mezcla de los ingredientes secos junto con la manteca a temperatura ambiente.
  3. A continuación, agrega el agua tibia de a poco, mientras amasas la masa para que quede suave y elástica. Si está muy pegajosa, añade un poco más de harina. Si queda seca, suma más agua.
  4. Forma una bola con la masa y colócala en un bowl aceitado. Cúbrela con un paño limpio y deja que leve en un lugar cálido, durante 1 hora, o hasta que duplique su tamaño.
  5. Pasado ese tiempo, enciende el horno para precalentar a 180 °C. Una vez que la masa haya levado, desgasifícala presionando suavemente y dale la forma deseada. Puedes hacer un solo pan o formar bollos.
  6. Coloca el pan en una bandeja para horno y, si lo deseas, pincela con huevo batido para que quede ligeramente dorado. Cocina durante 25-30 minutos o hasta que suene hueco al golpearlo.
  7. Para terminar, retira el pan de papa del horno y deja enfriar antes de cortar y servir.

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