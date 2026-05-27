Cómo preparar Pan de papa: la receta casera con 7 ingredientes y el truco para que quede esponjoso

Además de usarse para hamburguesas, el pan de papa se adapta a diferentes comidas: como acompañamiento de sopas, ensaladas, tucos o, simplemente, untado con manteca o mermelada.

El origen de esta receta se remonta a la época en la que el puré de papas se comenzó a incorporar en la panificación para mejorar la textura y prolongar la frescura del panificado.