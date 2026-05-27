Cómo preparar Pan de papa: la receta casera con 7 ingredientes y el truco para que quede esponjoso

El pan de papa es el insumo que hace especiales a las hamburguesas y por eso, circulan muchas recetas en la web que intentan replicarlo. Lo cierto es que estos bollitos se pueden hacer en casa, con los ingredientes correctos, y quedan igual de esponjosos y tiernos que los de panadería.
Además de usarse para hamburguesas, el pan de papa se adapta a diferentes comidas: como acompañamiento de sopas, ensaladas, tucos o, simplemente, untado con manteca o mermelada.
El origen de esta receta se remonta a la época en la que el puré de papas se comenzó a incorporar en la panificación para mejorar la textura y prolongar la frescura del panificado.
Cómo hacer pan de papa tradicional y esponjoso
Ingredientes para 12 panes:
- 2 papas medianas
- 500 g de harina de trigo
- 1 sobre de levadura seca (7 g)
- 1 cda. de azúcar
- 1 cdta. de sal
- 2 cdas. de manteca
- 200 ml. de agua tibia
- 1 huevo (opcional)
Pan de papa para hamburguesa: la receta, paso a paso
- Primero, pela las papas, córtalas en cubos y cocínalas en agua con sal hasta que queden tiernas. Escúrrelas bien y forma un puré. Deja enfriar.
- Mientras tanto, en un recipiente grande, mezcla la harina con la levadura, el azúcar y la sal. Una vez que el puré esté frío, agrégalo a la mezcla de los ingredientes secos junto con la manteca a temperatura ambiente.
- A continuación, agrega el agua tibia de a poco, mientras amasas la masa para que quede suave y elástica. Si está muy pegajosa, añade un poco más de harina. Si queda seca, suma más agua.
- Forma una bola con la masa y colócala en un bowl aceitado. Cúbrela con un paño limpio y deja que leve en un lugar cálido, durante 1 hora, o hasta que duplique su tamaño.
- Pasado ese tiempo, enciende el horno para precalentar a 180 °C. Una vez que la masa haya levado, desgasifícala presionando suavemente y dale la forma deseada. Puedes hacer un solo pan o formar bollos.
- Coloca el pan en una bandeja para horno y, si lo deseas, pincela con huevo batido para que quede ligeramente dorado. Cocina durante 25-30 minutos o hasta que suene hueco al golpearlo.
- Para terminar, retira el pan de papa del horno y deja enfriar antes de cortar y servir.