Día de la Patria: cómo hacer el Budín de pan tradicional con 1 ingrediente especial

Para hacer budín de pan se necesitan ingredientes económicos que posiblemente tengas en casa, y por eso te compartimos esta receta. Lleva pan duro, huevos, leche y azúcar. Si quieres, puedes sumar restos de facturas o budines.

Sin embargo, hay un ingrediente secreto de las abuelas que convierte a este postre tradicional en un manjar irresistible. ¿Cuál es? Vamos a descubrirlo juntos