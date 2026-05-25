Día de la Patria: cómo hacer el Budín de pan tradicional con 1 ingrediente especial

El budín de pan es una de las recetas tradicionales para compartir en familia en Día de la Patria, que se celebra este lunes 25 de mayo. Para aprovechar el feriado, te dejamos el paso a paso de este postre con un ingrediente secreto de la abuela que lo cambia todo.
Para hacer budín de pan se necesitan ingredientes económicos que posiblemente tengas en casa, y por eso te compartimos esta receta. Lleva pan duro, huevos, leche y azúcar. Si quieres, puedes sumar restos de facturas o budines.
Sin embargo, hay un ingrediente secreto de las abuelas que convierte a este postre tradicional en un manjar irresistible. ¿Cuál es? Vamos a descubrirlo juntos
Receta para hacer budín de pan tradicional
Ingredientes:
- 400 g de pan casero duro
- 1 l de leche
- 200 g de azúcar
- 5 huevos
- 1 cdta. de esencia de vainilla
- Ralladura de 1 limón (opcional)
- Ingredeinte secreto: pasas de uva al ron
Decoración (opcional):
- Dulce de leche
- Crema batida
Cómo hacer el Budín de pan tradicional: la receta, paso a paso
- Para comenzar, corta el pan casero en trozos y déjalo en remojo con leche durante 15 minutos. Mientras tanto, precalienta el horno a 180°C y enmanteca una budinera. Pasado ese tiempo, escurre el pan y presiónalo para eliminar el exceso de líquido.
- A continuación, bate los huevos con el azúcar hasta que se forme una espuma. Añade la esencia de vainilla, la ralladura de limón y las pasas de uva al ron.
- Luego, incorpora el pan remojado en la mezcla anterior y vierte la preparación en la budinera. Si quieres, espolvorea con azúcar.
- Finalmente, cocina el budín de pan en el horno precalentado por alrededor de 40-45 minutos o hasta que, al insertar un cuchillo en el centro, éste salga limpio. Deja enfríar y desmolda.
- Opcional: si quieres darle un toque de sofisticación y sabor extra, puedes decorar con dulce de leche y crema batida.
Cómo hacer Pasas de uva al ron caseras
Pasos a seguir:
- Coloca las pasas en un bol con un chorrito de ron.
- Déjalas hidratar al menos por 20–30 minutos (si es más, mejor).
- Después, incorpóralas a la mezcla del budín.
¿Qué logras?
- Más sabor (el ron perfuma todo)
- Mejor textura (quedan jugosas, no secas)
- Un toque más gourmet