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Rinde un montón

La receta de pizza casera para 1 kg de harina: lleva 5 ingredientes y rinde para 6 prepizzas

Descubre cómo preparar una deliciosa pizza casera con un kilogramo de harina, una receta económica y fácil que rinde para 6 prepizzas.

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Con un kilogramo de harina se pueden preparar 6 prepizzas. La receta es fácil y deliciosa.

Con un kilogramo de harina se pueden preparar 6 prepizzas. La receta es fácil y deliciosa.

La pizza casera con un kilogramo de harina es una de las recetas más económicas y sencillas de hacer, especialmente para fechas festivas como cumpleaños u otro tipo de celebraciones familiares. Su masa suave, aromática y esponjosa marca la diferencia.

Con un kilogramo de harina se pueden preparar entre 6 a 8 prepizzas, por lo que es ideal para consumir en el momento o para guardar para una ocasión especial. Tanto la salsa como los toppings quedan a tu elección. ¡Vamos a la receta!

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Receta de la pizza casera para 1 kg de harina

La masa de la pizza casera es diferente a la de las prepizzas que se consiguen en el almacén, ya que la levadura le da un aroma, un sabor y, especialmente, una textura diferentes.

Con 1 kilogramo de harina, puiedes obtener entre 6 a 8 prepizzas, dependiendo del tamaño. ¿Qué necesitas para la masa?

Ingredientes:

  • 1 k de harina
  • 20 g de levadura
  • Aceite
  • 1 pizca de sal
  • Agua tibia
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Cómo hacer masa para pizza casera con 1 kg de harina: el paso a paso

  1. Primero, en un bol grande, coloca la harina y añade la levadura disuelta en agua tibia. Después, suma el aceite hasta que leude la levadura y, alrededor, agrega la sal.
  2. A continuación, amasa del centro hacia los bordes con la mano y continúa en una mesada enharinada hasta obtener una masa de pizza lisa.
  3. Después, divide la masa en dos partes. Amasa cada bollo y deja descansar. Luego, estira cada porción en una fuente para pizza, previamente untadas con aceite.
  4. Coloca un poco de salsa en la base de la masa y precocina por unos minutos en el horno antes de agregar el relleno de la pizza casera.

Recetas: chimichurri para pizza con 1 ingrediente secreto

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Ingredientes:

  • 2 cdas. de perejil fresco
  • 1/2 cda. de orégano
  • 1 diente de ajo
  • 1/2 cda. de pimentón
  • 1/2 cda. de ají molido
  • 1/2 cdta. de sal
  • Aceto balsámico o vinagre
  • Pimienta negra
  • Pimentón ahumado (ingrediente secreto)
  • Aceite de oliva

Procedimiento:

  1. Pica el ajo y el perejil (solo las hojas). Luego, coloca dos cucharadas en el fondo de un frasco y agrega pimentón dulce, ají molido, orégano, pimienta y sal. También, suma el ingrediente secreto: pimentón ahumado.
  2. Agrega el aceite de oliva hasta tapar los condimentos. También, suma un chorro generoso de aceto balsámico.
  3. Tapa el frasco y agita bien. Lo ideal es mezclar e integrar todos los ingredientes hasta que la salsa chimichurri tome color. Puedes dejarlo macerar toda la noche.

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