La receta de pizza casera para 1 kg de harina: lleva 5 ingredientes y rinde para 6 prepizzas

La pizza casera con un kilogramo de harina es una de las recetas más económicas y sencillas de hacer, especialmente para fechas festivas como cumpleaños u otro tipo de celebraciones familiares. Su masa suave, aromática y esponjosa marca la diferencia.
Con un kilogramo de harina se pueden preparar entre 6 a 8 prepizzas, por lo que es ideal para consumir en el momento o para guardar para una ocasión especial. Tanto la salsa como los toppings quedan a tu elección. ¡Vamos a la receta!
Receta de la pizza casera para 1 kg de harina
La masa de la pizza casera es diferente a la de las prepizzas que se consiguen en el almacén, ya que la levadura le da un aroma, un sabor y, especialmente, una textura diferentes.
Con 1 kilogramo de harina, puiedes obtener entre 6 a 8 prepizzas, dependiendo del tamaño. ¿Qué necesitas para la masa?
Ingredientes:
- 1 k de harina
- 20 g de levadura
- Aceite
- 1 pizca de sal
- Agua tibia
Cómo hacer masa para pizza casera con 1 kg de harina: el paso a paso
- Primero, en un bol grande, coloca la harina y añade la levadura disuelta en agua tibia. Después, suma el aceite hasta que leude la levadura y, alrededor, agrega la sal.
- A continuación, amasa del centro hacia los bordes con la mano y continúa en una mesada enharinada hasta obtener una masa de pizza lisa.
- Después, divide la masa en dos partes. Amasa cada bollo y deja descansar. Luego, estira cada porción en una fuente para pizza, previamente untadas con aceite.
- Coloca un poco de salsa en la base de la masa y precocina por unos minutos en el horno antes de agregar el relleno de la pizza casera.
Recetas: chimichurri para pizza con 1 ingrediente secreto
Ingredientes:
- 2 cdas. de perejil fresco
- 1/2 cda. de orégano
- 1 diente de ajo
- 1/2 cda. de pimentón
- 1/2 cda. de ají molido
- 1/2 cdta. de sal
- Aceto balsámico o vinagre
- Pimienta negra
- Pimentón ahumado (ingrediente secreto)
- Aceite de oliva
Procedimiento:
- Pica el ajo y el perejil (solo las hojas). Luego, coloca dos cucharadas en el fondo de un frasco y agrega pimentón dulce, ají molido, orégano, pimienta y sal. También, suma el ingrediente secreto: pimentón ahumado.
- Agrega el aceite de oliva hasta tapar los condimentos. También, suma un chorro generoso de aceto balsámico.
- Tapa el frasco y agita bien. Lo ideal es mezclar e integrar todos los ingredientes hasta que la salsa chimichurri tome color. Puedes dejarlo macerar toda la noche.