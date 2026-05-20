La receta de pizza casera para 1 kg de harina: lleva 5 ingredientes y rinde para 6 prepizzas

Receta de la pizza casera para 1 kg de harina

La masa de la pizza casera es diferente a la de las prepizzas que se consiguen en el almacén, ya que la levadura le da un aroma, un sabor y, especialmente, una textura diferentes.

Con 1 kilogramo de harina, puiedes obtener entre 6 a 8 prepizzas, dependiendo del tamaño. ¿Qué necesitas para la masa?

Ingredientes:

1 k de harina

20 g de levadura

Aceite

1 pizca de sal

Agua tibia

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Cómo hacer masa para pizza casera con 1 kg de harina: el paso a paso

Primero, en un bol grande, coloca la harina y añade la levadura disuelta en agua tibia. Después, suma el aceite hasta que leude la levadura y, alrededor, agrega la sal. A continuación, amasa del centro hacia los bordes con la mano y continúa en una mesada enharinada hasta obtener una masa de pizza lisa. Después, divide la masa en dos partes. Amasa cada bollo y deja descansar. Luego, estira cada porción en una fuente para pizza, previamente untadas con aceite. Coloca un poco de salsa en la base de la masa y precocina por unos minutos en el horno antes de agregar el relleno de la pizza casera.

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Ingredientes:

2 cdas. de perejil fresco

1/2 cda. de orégano

1 diente de ajo

1/2 cda. de pimentón

1/2 cda. de ají molido

1/2 cdta. de sal

Aceto balsámico o vinagre

Pimienta negra

Pimentón ahumado ( ingrediente secreto )

) Aceite de oliva

Procedimiento: