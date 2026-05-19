Cómo hacer Cuadraditos de limón: la receta del postre húmedo y cítrico con solo 6 ingredientes

Parecidos a los brownies, pero de limón, estos cuadrados son más bajos y húmedos que un budín tradicional, por lo que tienen una textura cremosa al morderlos.

Esta receta lleva solo 6 ingredientes y se prepara en 40 minutos. Los cuadrados de limón pueden servirse solos, espolvoreados con azúcar impalpable o acompañados de un glaseado.