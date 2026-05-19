Cómo hacer Cuadraditos de limón: la receta del postre húmedo y cítrico con solo 6 ingredientes

Los cuadrados de limón, también llamados lemonies, son una de las recetas ideales para el postre en otoño. Tienen una textura húmeda y cremosa, una base mantecosa y un sabor agridulce que los diferencia del clásico budín o bizcochuelo.
Parecidos a los brownies, pero de limón, estos cuadrados son más bajos y húmedos que un budín tradicional, por lo que tienen una textura cremosa al morderlos.
Esta receta lleva solo 6 ingredientes y se prepara en 40 minutos. Los cuadrados de limón pueden servirse solos, espolvoreados con azúcar impalpable o acompañados de un glaseado.
Además, para conservarlos, se pueden envolver en papel film y congelar, manteniendo su textura y sabor, para disfrutar durante toda la semana de un delicioso postre de limón.
Receta para hacer cuadrados de limón húmedos
Ingredientes:
Para la base:
- 200 g de manteca a temperatura ambiente
- 250 g de harina 0000
- 70 g de azúcar impalpable
Para el relleno:
- 100 g de harina 0000
- 375 g de azúcar
- 4 huevos
- 150 ml. de jugo de limón
- Ralladura de 2 limones
- Azúcar impalpable para espolvorear
Cómo hacer la receta de los cuadrados de limón
- Primero, forma un arenado con la manteca a temperatura ambiente, harina y azúcar impalpable. También, forrra una placa de horno con papel manteca o enmanteca.
- A continuación, agrega el arenado y presiona con las manos, cubriendo toda la base. Lleva hacia los costados para formar los bordes. Cocina en el horno a 180°C por 15 minutos o hasta que esté dorada.
- Mientras tanto, prepara el relleno. Mezcla la harina, el azúcar y los huevos. Suma la ralladura y el jugo de limón e integra bien.
- Vierte el relleno sobre la base de los cuadraditos y cocina nuevamente en el horno por 22 minutos o hasta que quede firme.
- Deja enfriar antes de cortar los cuadrados de limón. Espolvorea con azúcar impalpable o con un glaseado y sirve.