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Cómo hacer Cuadraditos de limón: la receta del postre húmedo y cítrico con solo 6 ingredientes

Los lemonies son cuadrados de limón húmedos, parecidos a los brownies. Tienen una de las recetas más sencilas y económicas

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Los cuadraditos de limón son una de las recetas más sabrosas y especiales parael postre.

Los cuadraditos de limón son una de las recetas más sabrosas y especiales parael postre.

Los cuadrados de limón, también llamados lemonies, son una de las recetas ideales para el postre en otoño. Tienen una textura húmeda y cremosa, una base mantecosa y un sabor agridulce que los diferencia del clásico budín o bizcochuelo.

Parecidos a los brownies, pero de limón, estos cuadrados son más bajos y húmedos que un budín tradicional, por lo que tienen una textura cremosa al morderlos.

Esta receta lleva solo 6 ingredientes y se prepara en 40 minutos. Los cuadrados de limón pueden servirse solos, espolvoreados con azúcar impalpable o acompañados de un glaseado.

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Además, para conservarlos, se pueden envolver en papel film y congelar, manteniendo su textura y sabor, para disfrutar durante toda la semana de un delicioso postre de limón.

Receta para hacer cuadrados de limón húmedos

Ingredientes:

Para la base:

  • 200 g de manteca a temperatura ambiente
  • 250 g de harina 0000
  • 70 g de azúcar impalpable

Para el relleno:

  • 100 g de harina 0000
  • 375 g de azúcar
  • 4 huevos
  • 150 ml. de jugo de limón
  • Ralladura de 2 limones
  • Azúcar impalpable para espolvorear
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Cómo hacer la receta de los cuadrados de limón

  1. Primero, forma un arenado con la manteca a temperatura ambiente, harina y azúcar impalpable. También, forrra una placa de horno con papel manteca o enmanteca.
  2. A continuación, agrega el arenado y presiona con las manos, cubriendo toda la base. Lleva hacia los costados para formar los bordes. Cocina en el horno a 180°C por 15 minutos o hasta que esté dorada.
  3. Mientras tanto, prepara el relleno. Mezcla la harina, el azúcar y los huevos. Suma la ralladura y el jugo de limón e integra bien.
  4. Vierte el relleno sobre la base de los cuadraditos y cocina nuevamente en el horno por 22 minutos o hasta que quede firme.
  5. Deja enfriar antes de cortar los cuadrados de limón. Espolvorea con azúcar impalpable o con un glaseado y sirve.

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