Lemon pie: cómo hacer la tarta de limón cremosa, con base de galletitas y en pocos minutos

El lemon pie sin horno y con una base de galletas es una de las recetas ideales para disfrutar en ocasiones especiales o un domingo cualquiera. El sabor cítrico del limón con la textura suave y dulce de la crema harán un festín en tu paladar.
Si bien esta tarta de limón se puede conseguir en cualquier panadería o pastelería con una base de masa quebrada, hacerla en casa es una buena opción porque resulta más económico y no requiere horno.
Receta para hacer lemon pie con galletas
Masa:
- 180 g de galletas dulces sabor coco, vainilla, chocolate o de manteca
- 100 g de manteca fundida
Relleno:
- 1 huevo
- 1 taza de azúcar o el equivalente en edulcorante
- 4 cdas. de fécula de maíz (maicena)
- 500 ml de agua
- Jugo de 2 limones y ralladura de un limón
Merengue:
- 4 claras
- 1/2 taza de azúcar
Cómo hacer lemon pie con galletas: la receta, paso a paso
Masa:
- Primero, prepara la base del Lemon pie. Para eso, tritura las galletas con la mano o en la procesadora. Cuando queden como arena, incorpora la manteca derretida y mezcla de manera tal que quede húmedo.
- Una vez que la masa esté compacta, estírala con un palo de amasar y forra una tarteta o fuente apta para horno. Pincha la superficie con un tenedor y mándala al horno moderado por 15 minutos o hasta que esté dorada.
- Si quieres, puedes preparar tu propia masa quebrada para la base.
Relleno y merengue:
- Mientras tanto, mezcla todos los ingredientes del relleno en un bowl. Primero bate los líquidos y luego incorpora los sólidos.
- No dejes de mezclar hasta que no quede ningún grumo. Deja enfríar en la heladera.
- Ahora es momento de preparar el merengue. Bate las claras junto con el azúcar hasta que tome consistencia sólida y esponjosa.
Armado:
- Finalmente, vas a armar tu Lemon pie. Rellena la tartera cubierta por la masa con el relleno de crema de limón y colocá el merengue como decoración.
- Si quieres darle un toque especial, quema los picos para que quede una leve capa crocante.