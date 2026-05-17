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Lemon pie: cómo hacer la tarta de limón cremosa, con base de galletitas y en pocos minutos

El lemon pie con base de galletas es una de las mejores recetas para preparar en casa: esta tarta de limón es sin horno

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
El lemon pie es una de las mejores recetas para hacer en casa, con base de galletas y sin horno.

El lemon pie es una de las mejores recetas para hacer en casa, con base de galletas y sin horno.

El lemon pie sin horno y con una base de galletas es una de las recetas ideales para disfrutar en ocasiones especiales o un domingo cualquiera. El sabor cítrico del limón con la textura suave y dulce de la crema harán un festín en tu paladar.

Si bien esta tarta de limón se puede conseguir en cualquier panadería o pastelería con una base de masa quebrada, hacerla en casa es una buena opción porque resulta más económico y no requiere horno.

Lemon pie.jpg

Receta para hacer lemon pie con galletas

Masa:

  • 180 g de galletas dulces sabor coco, vainilla, chocolate o de manteca
  • 100 g de manteca fundida

Relleno:

  • 1 huevo
  • 1 taza de azúcar o el equivalente en edulcorante
  • 4 cdas. de fécula de maíz (maicena)
  • 500 ml de agua
  • Jugo de 2 limones y ralladura de un limón

Merengue:

  • 4 claras
  • 1/2 taza de azúcar
lemon pie.jpg

Cómo hacer lemon pie con galletas: la receta, paso a paso

Masa:

  1. Primero, prepara la base del Lemon pie. Para eso, tritura las galletas con la mano o en la procesadora. Cuando queden como arena, incorpora la manteca derretida y mezcla de manera tal que quede húmedo.
  2. Una vez que la masa esté compacta, estírala con un palo de amasar y forra una tarteta o fuente apta para horno. Pincha la superficie con un tenedor y mándala al horno moderado por 15 minutos o hasta que esté dorada.
  3. Si quieres, puedes preparar tu propia masa quebrada para la base.

Relleno y merengue:

  1. Mientras tanto, mezcla todos los ingredientes del relleno en un bowl. Primero bate los líquidos y luego incorpora los sólidos.
  2. No dejes de mezclar hasta que no quede ningún grumo. Deja enfríar en la heladera.
  3. Ahora es momento de preparar el merengue. Bate las claras junto con el azúcar hasta que tome consistencia sólida y esponjosa.

Armado:

  1. Finalmente, vas a armar tu Lemon pie. Rellena la tartera cubierta por la masa con el relleno de crema de limón y colocá el merengue como decoración.
  2. Si quieres darle un toque especial, quema los picos para que quede una leve capa crocante.

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